Los melillenses reciben a los Reyes entre ovaciones y cánticos: «¡De Ceuta y de Melilla no nos moverán!»

Los Reyes Felipe VI y Letizia se han dado otro baño de masas hoy en Melilla durante la primera visita oficial de su reinado a la ciudad autónoma para arroparla tras la grave crisis migratoria desatada hace más de dos meses en Ceuta. Un viaje de un altísimo componente simbólico que completa su recorrido por el mapa autonómico español tras pernoctar y ser aclamados ayer en Ceuta. Después de 19 años, los melillenses ansiaban poder demostrar su cariño a sus reyes y transmitirles el sentimiento de abandono institucional que cada día es más acusado.

Los monarcas aterrizaron en Melilla en helicóptero a las 11:45 de la mañana y se dirigieron al centro de una ciudad engalanada con la bandera oficial en balcones y edificios oficiales, y decorada con multitud de retratos de los monarcas en marquesinas y tiendas y establecimientos que lucían en sus escaparates el lema «Siempre con nosotros, siempre con España».

Durante todo el recorrido Felipe VI y Letizia se dieron un auténtico baño de masas y saludaron a miles de melillenses que abarrotaban la Plaza de España y sus alrededores portando banderas de España, entonando cánticos patrióticos y coreando consignas como «¡De Ceuta y de Melilla no nos moverán!» o «¡Yo soy español, español, español!» . Desde primera hora de la mañana las calles adyacentes al Palacio de la Asamblea estaban copadas de ciudadanos que esperaban la llegada de los monarcas entretenidos con juegos de mesa e instalados en sillas de playa. La espera mereció la pena porque durante más de media hora los Reyes rompieron el protocolo para firmar decenas de autógrafos, saludar a los ciudadanos y hacerse innumerables fotografías.

Posteriormente, acompañados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fueron recibidos oficialmente en el Palacio de la Asamblea por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que en su discurso destacó que «Melilla es España desde los albores de nuestra nación». En el Salón Dorado, Imbroda les hizo entrega de la Llave de Oro de la ciudad. Durante ese acto al que asistió una reducida representación de la sociedad local, el presidente melillense reivindicó firmemente los lazos del enclave al declarar que «aquí empieza España y aquí empieza Europa» y dejó claro que la visita de los Reyes «marcará un antes y un después en Melilla». Tras esa reunión institucional, Felipe VI y Letizia salieron al balcón del ayuntamiento para agradecer el caluroso recibimiento y saludar a la multitud congregada, que volvió a ovacionarles.

Mientras los Reyes eran ovacionados por los melillenses se produjo un incidente que hay que reseñar. La llegada de la delegada del Gobierno en Melilla, la socialista Sabrina Moh, fue recibida con multitud de abucheos y gritos de «fuera» por parte de un amplio sector de los asistentes, que recriminaron de esa manera la pasividad del Gobierno a raíz de la grave crisis migratoria desatada el 30 de julio con la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

Los actos oficiales continuarán a partir de las 16:15 horas con una visita al colegio público Pintor Eduardo Morillas. Posteriormente, a las 17:45 horas, cerrarán el viaje histórico con un encuentro ante unos 400 representantes de la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, donde el Rey pronunciará su esperado discurso oficial.