El histórico recibimiento de Ceuta a los Reyes desde dentro: selfies, autógrafos y charlas con los ceutíes

Sus Majestades los Reyes han contado con un recibimiento histórico este martes en Ceuta, en la primera visita de un jefe del Estado desde 2007. Felipe VI y Letizia han sabido responder a la altura, saludando e interactuando con todos los ciudadanos que se han agolpado alrededor de la Plaza de África. Incluso han firmado autógrafos y se han hecho selfies con los ceutíes, mientras estos les agradecían su presencia.

Tanto Felipe como Letizia, que han realizado el recorrido por separado para llegar al máximo número de ciudadanos posible, se han parado con cada fotografía y petición, dentro de un paseo espectacular, plagado de banderas de Ceuta y de España y en el que han recibido cánticos de apoyo, además de agradecimientos tras la firma de autógrafos o después de lanzar fotografías, que Sus Majestades han llegado a tomar incluso en primera persona, en modo selfie, con los ceutíes que así lo reclamaban.

Los Reyes han tenido especial atención con los niños y las personas mayores, y han charlado, tal y como ha podido grabar OKDIARIO, con una señora de 94 años que se encontraba, junto a un familiar, en primera fila para saludar y agradecer a Sus Majestades por su presencia en Ceuta, dos meses y medio después de una invasión de inmigrantes ilegales marroquíes que aún continúa.

Banderas de Ceuta y de España firmadas, selfies y muchos, muchos aplausos. El recorrido de los Reyes en los alrededores de la Plaza de África ha finalizado con una visita al Palacio de la Asamblea de Ceuta, donde Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, ha agradecido la visita monárquica, que aporta «aliento» y «confianza» en plena invasión.

«Don Felipe VI y Doña Letizia, muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita, confianza para alumbrar la salida del túnel en el que nos encontramos desde hace dos meses y medio», ha trasladado a los Reyes. «Ceuta es ante todo España en esta otra orilla del estrecho que nos une», ha añadido Vivas.

Por su parte, los Reyes no han realizado una declaración pública en el Palacio de la Asamblea, pero sí que han firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ceuta, donde también han reflejado que, con esta visita «largamente deseada», saldan una deuda pendiente con la ciudad autónoma tras la invasión. Además, han querido trasladar «el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes», que, resaltan, es también «el futuro de España».