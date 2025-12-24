El Rey elogia la Transición sin mencionar a Juan Carlos I, expatriado en Abu Dabi por sus escándalos

El Rey Felipe VI dedicó este miércoles buena parte de su mensaje de Navidad a ensalzar los 50 años de la Transición democrática española, pero lo hizo sin mencionar ni una sola vez a su padre, Juan Carlos I, quien en sus memorias publicadas recientemente se atribuye directamente haber traído la democracia a España tras la dictadura de Franco.

«Hace 40 años en este mismo Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid se firmó el tratado por el que ingresamos en las Comunidades Europeas. También se han cumplido 50 del inicio de nuestra transición democrática», comenzó Felipe VI su discurso, en el que habló de «convivencia democrática» y del «camino recorrido».

El monarca destacó que «la Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad» y que «surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo». Sin embargo, en ningún momento citó el papel de Juan Carlos I en aquel proceso histórico, un silencio que contrasta radicalmente con la reivindicación que el propio Rey emérito hace de sí mismo en sus memorias.

«¡La democracia española no cayó del cielo!»

En su libro de memorias titulado Reconciliación, publicado en coincidencia con el cincuentenario de la muerte de Franco, Juan Carlos I es tajante: «¡La democracia española no cayó del cielo! La quise desde el principio».

El Rey emérito va más allá y se atribuye directamente la autoría de la democracia española: «Tras cuarenta años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva; es mi herencia», declara en el libro, al recordar que cuando llegó al poder «tenía la brújula, pero no el plan» para llevar al país desde la dictadura de Franco hasta el régimen actual.

Juan Carlos I explica en sus memorias que decidió escribir el libro porque «los hijos y nietos de mis amigos no tenían la menor idea de Franco ni de la transición democrática que le siguió». «Creí necesario dar testimonio directo de lo que viví durante treinta y nueve años de servicio a mi país», justifica.

En una entrevista con la revista francesa Le Point con motivo de la publicación del libro, el Rey emérito calificó la democracia española como «la obra de mi vida» y advirtió, preocupado por el auge del autoritarismo y el populismo: «Es más fácil destruir una democracia que construirla». Es más, también se permite a modo de reproche advertirle a Felipe Vi que «puedes excluirme en lo personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que descansas».

El silencio de Felipe VI

A pesar de esta reivindicación explícita de Juan Carlos I sobre su papel en la Transición, Felipe VI optó este martes por hablar del proceso democrático como un «ejercicio colectivo» en el que «el pueblo español en su conjunto fue el verdadero protagonista de su futuro».

El Rey no hizo referencia alguna a la figura de su padre ni a su papel en la llegada de la democracia, limitándose a destacar que «quienes encauzaron aquel proceso lograron que finalmente el pueblo español en su conjunto fuera el verdadero protagonista de su futuro y asumiera plenamente su poder soberano».

Este silencio sobre Juan Carlos I se produce en un contexto en el que el Rey emérito lleva años exiliado en Abu Dabi tras los escándalos de corrupción que le obligaron a abandonar España en agosto de 2020 y tras conocerse los duros reproches que el ex monarca dedica a su hijo tachándole de «insensible» ante su situación.