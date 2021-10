El martes era Boris Johnson quien agradecía a Iberdrola sus inversiones en Reino Unido. Las mismas que espanta Pedro Sánchez con su inseguridad jurídica y sus sablazos fiscales. Y este miércoles ha sido directamente la Reina de Inglaterra, Isabel II, quien ha incluido en una recepción oficial en el Palacio de Windsor al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán para agradecer su esfuerzo inversor y creador de empleo en las islas británicas.

Encuentro con el primer ministro británico. Evento en el Global Investment Summit en el Museo de Ciencias de Londres. Charla privada con Boris Johnson. Y, ahora, recepción con la Reina Isabel II en Windsor. Eso por la parte británica.

Por la parte española es más conocida la historia: intento de confiscación de beneficios por parte del Gobierno central, anuncio de sablazo fiscal de Pedro Sánchez, defensa de la compañía anunciando acciones en los tribunales, y rebaja parcial del golpe fiscal ante la situación generada, la presión del PNV en favor de las eléctricas y el aviso de la UE de que no permitiría semejante golpe a la seguridad jurídica y la libre competencia.

La comparativa es dura. Y la opción obvia para cualquier empresa cuya obligación legal y moral es buscar la mejor alternativa inversora para sus accionistas. Y es que el líder de Iberdrola se ha encontrado en Reino Unido con un “gracias por tus inversiones y compromiso que proporcionas a este país. Tú siempre eres bienvenido” por parte del primer ministro británico, quien ha tendido la mano a la llegada masiva de inversiones de la eléctrica.

Con una recepción oficial de la Reina de Inglaterra en muestra de agradecimiento por la labor empresarial de Sánchez Galán. Todo ello, mientras Sánchez Galán viene de esquivar a medias una medida confiscatoria de Pedro Sánchez. Este mismo miércoles, Boris Johnson, de hecho, volvía a alabar en público y en las redes la apuesta de Iberdrola por Reino Unido. Después de reunirse con Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica española, el primer ministro británico ha agradecido la apuesta de la cotizada por Reino Unido.

“Iberdrola no sólo va a suministrar energía a 2,7 millones de hogares británicos, también va a potenciar nuestra economía con la creación de 7.000 puestos de trabajo de alta cualificación”, ha señalado Johnson.

Y esa diferencia de trato llega, justo, cuando el gran sablazo a las eléctricas por los “beneficios extraordinarios”, como los calificó Pedro Sánchez, ha tenido que ser finalmente mitigado.

.@iberdrola’s £6bn planned investment in UK offshore wind is a huge vote of confidence in our Green Industrial Revolution.

It’s not only going to help power 2.7 million British homes, but will electrify our economic recovery and create 7,000 high-skilled jobs.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 20, 2021