Paola Carolina Amador Martín es la madre que secuestró a su hija Alena en Tenerife el pasado 16 de julio y se fugó con ella a Suiza tras pasar unos días en Barcelona. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Güímar, en Tenerife, ha dictado la orden europea de detención contra ella luego de engañar a la juez enviándole un billete de vuelta con fecha del pasado viernes 12 de agosto. Todo parece indicar que no estamos ante una desaparición sino ante un secuestro similar a los casos de Juana Rivas, Cristina Mariscal o María Sevilla. De ahí que los internautas hayan retado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a «hacer un retuit sobre esta secuestradora que se llevó a su hija el pasado 16 de julio de Tenerife a Suiza». Un caso que podría acabar en «otra candidata al indulto»

Hola Irene Montero. A ver si puedes hacer retuit sobre esta secuestradora que se llevó a su hija el pasado 16 de Julio de Tenerife a Suiza. Han dictado una euroorden de detención. Otra protectora candidata a un indulto. pic.twitter.com/QmSBGParz9 — Santos (@dsantosfacher) August 17, 2022

Hay que recordar que Montero ha sacado pecho de su particular feminismo defendiendo abiertamente a mujeres condenadas por la Justicia, como Juana Rivas o María Sevilla, a quienes se ha referido como «madres protectoras». «Hasta que no seamos capaces de proteger de manera efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, Juana Rivas, María Sevilla o Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes en nuestro país pueden salir de fiesta e ir por la calle seguras no podemos estar satisfechas», dijo la ministra en una entrevista en Telecinco el pasado mayo.

Montero también se movilizó activamente por Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de prisión por sustracción de menores. «La condena a Juana Rivas sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la Justicia», escribió la ministra en redes. Como reveló OKDIARIO, a Rivas se le concedió cumplir su pena en casa y con una pulsera sólo dos meses después de que se le abrieran dos expedientes graves.