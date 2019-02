Rajoy en el Supremo: “No hubo ningún mediador para evitar el 155 porque mis posiciones eran claras”

Mariano Rajoy declara como testigo en el juicio del procés

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio del procés a petición de la acusación popular de VOX. Allí ha afirmado que "no hubo ningún mediador para evitar el 155 porque mis posiciones eran claras". Además, Rajoy ha insistido en que las autoridades catalanas eran "plenamente conscientes" de que "no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional ni la unidad de España".