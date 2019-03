Querella en el Supremo contra Miguel Gutiérrez (C’s) por alteración de subasta y falsedad documental

Gutiérrez y la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Susana Solís participaron presuntamente en la adjudicación de un huerto solar en Murcia de manera fraudulenta con la connivencia de los administradores judiciales El huerto solar se adjudicó a través de la sociedad de Gutiérrez por 200.000 euros a pesar de que su precio más tarde en concurso resultó ser de 625.000 euros más IVA

El Tribunal Supremo tiene por formulada una querella contra el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez Vivas por los presuntos delitos de alteración del precio de subasta pública y falsedad en documento mercantil, por la adjudicación presuntamente fraudulenta de una subasta del huerto solar situado en el paraje ‘casa Escámez’ en Murcia, además de por la presentación de una supuesta factura falsa. Gutiérrez es el secretario general del Grupo Parlamentario de C’s en el Congreso, miembro de la Ejecutiva Permanente y uno de los hombres fuertes del partido de Albert Rivera.

Según una querella a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se adjudica a Gutiérrez la comisión de los delitos 262 y 390 del codigo penal. Y en providencia del Alto Tribunal, la Sala Segunda presidida por Manuel Marchena y con los magistrados Francisco Monterde y Andrés Palomo acepta como personada a la procuradora y pasa las actuaciones al Ministerio Fiscal “para informe sobre competencia y contenido de la querella formulada”.

Por el momento, la querella no está admitida a trámite pero tampoco inadmitida, sino en el procedimiento de certificación previa.

La parte querellante contra Gutiérrez asegura haber presentado acciones penales contra la también diputada de C’s en la Asamblea de Madrid Susana Solís, por el delito de alteración de subasta pública pero no del de falsedad en documento mercantil. Tanto Gutiérrez como Solís están aforados ante el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia respectivamente por su condición de diputados, lo cual significa que gozan de inmunidad parlamentaria y no pueden ser investigados por tribunales ordinarios como sí lo están siendo J. I. S. A. -marido de Susana Solis- y C. V. C., que investiga el juzgado de instrucción número 32 de Madrid por generar un perjuicio con la adjudicación de una planta fotovoltaica. Este mismo martes, estas dos personas que han sido querelladas han acudido a declarar ante la juez, que ha valorado el archivo de las actuaciones contra el marido de Susana Solís por ser el querellante su hermano y no estar contemplados los delitos económicos en sociedades mercantiles de carácter familiar.

Según fuentes jurídicas conocedoras del caso y contactadas por OKDIARIO, el aforamiento permite por el momento librar a los dos diputados de Ciudadanos de constar como investigados, como si lo están las otras dos personas incluidas en la trama que no tienen ese privilegio.

Debe ser el Congreso quien de permiso para que se pueda procesar a Miguel Gutiérrez, porque al ser diputado tiene inmunidad

La acción penal va directamente contra Miguel Gutiérrez ya que los querellantes consideran que tienen unos hechos muy sólidos. Si el TS accediera a admitir a trámite la querella, también tendría que pronunciarse el Congreso con su permiso para que se le pueda procesar, porque al ser diputado tiene inmunidad gracias al artículo 71 de la Constitución Española.

Los diputados responden a OKDIARIO

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Miguel Gutiérrez que ha contestado lo siguiente: “Este asunto ya se juzgó y quedó desestimado. El juez de lo mercantil ya dijo que esa compra se hizo de forma correcta y hasta el momento lo que hay es la sentencia de ese juez que desestimó la demanda del querellante. El querellante insiste ahora pero el Supremo tampoco ha dicho que vaya a admitirlo a trámite. Uno es libre de presentar todas las querellas que quiera pero un juez ya ha hablado y ha dicho que esa compra cumplió todos los requisitos”.

El diputado Gutiérrez se refiere a una sentencia del juzgado número 5 de lo mercantil donde se considera que el proceso de subastilla realizado no produjo una “infracción mercantil” pero a la vez recomendaba recurrir a otras jurisprudencias (como la penal) si era necesario y no condenaba en costas en la parte demandante. Es decir dejaba la puerta abierta a tomar acciones penales como así se ha hecho.

Susana Solís: “Esto no es una subasta pública porque es una sociedad 100% familiar”

Este periódico se ha puesto en contacto con la diputada Susana Solís, que ha facilitado su versión: “Yo no tengo ninguna querella en ningún juzgado y ningún suplicatorio en la Asamblea de Madrid. Es la tercera querella que me pone mi cuñado a mi personalmente y ninguna de ellas ha sido admitida a trámite. Sobre el caso concreto al que se refiere fue algo ya resuelto por un juzgado de lo mercantil y el juez desestimó la demanda y sentenció que esa compra se había hecho de forma correcta. No puedo entender que interés tiene un asunto familiar, que afecta a una sociedad familiar, de hechos que se remontan a 2014, cuando yo ni si quiera era diputada y por tanto se trata de un asunto personal. Esta persona se ha querellado incluso contra su propia madre lo de demuestra su catadura moral. Es un problema familiar muy doloroso. Dada la persecución que estoy sufriendo iniciaré acciones legales contra esta persona”.

Adjudicación “oscura” de la planta solar

La querella admitida a trámite por el juzgado dirigido por la juez Rosa María Freire califica de “oscura” la adjudicación de una planta solar en unos hechos que se remontan al año 2015, cuando Gutiérrez ya había entrado en política pues es miembro de Ciudadanos desde 2012 según consta en su perfil enviado al Congreso de los Diputados. En 2013 la sociedad Dreamful SL, propietaria del huerto solar de 90 Kw, entra en concurso siendo administrada por el administrador C. V. C., uno de los imputados. Dreamful era propiedad de J. I. S. A. -marido de Susana Solís- y su hermano Alberto, y en 2014 entra en liquidación con unos activos valorados en 403.376,95 euros.

En febrero de 2015 V. presenta el informe de liquidación de la sociedad manifestando que ha recibido seis ofertas, siendo la mayor de 365.500 euros. Sin embargo, en mayo el administrador comunica que tiene intención de traspasar los activos a Signal Four Partners, que hizo la tercera mejor oferta alejada en 40.000 euros de la mejor, sin aclarar el motivo por el que se rechazaron la primera y segunda oferta. Esta empresa era del propio J. I. S. A., marido de la diputada de C’s en la Asamblea Susana Solís.

Sin embargo, en julio de 2015 se comunica que la adjudicación se ha hecho no a Signal Four sino a SGSI A Defender SL, sociedad que ofertó apenas 200.000 euros por el huerto solar situado en Moratalla (Murcia), esto es 165.000 euros menos que la mejor oferta. El representante de esta SL es Miguel Gutiérrez Vivas.

En las declaraciones ante la autoridad judicial que ya ha hecho Gutiérrez, ha reconocido ser conocido “de mucho antes” de Susana Solís y su marido, ya querellado por posible manipulación de precio de la subasta

Después de que otros interesados en adjudicarse el huerto solar murciano pidieran explicaciones al administrador concursal sobre por qué se había adjudicado a la cuarta oferta, la respuésta del administrador C. V. fue la siguiente: la primera mercantil (Mochimua Gestión) no había depositado el 10% del importe de la adjudicación (reconoce que no se lo había comunicado) y la segunda mercantil (Monterrico Gestión) desistió de la adjudicación mediante un e-mail de su administradora Susana Solís Pérez, esposa de S. A. que controlaba la tercera y la cuarta mercantil, Signal Four Partners y Enlaza América.

El administrador concursal, denuncia la querella, no aportó las comunicaciones de las ofertas ganadoras ni la renuncia de las mismas a su oferta.

Gutiérrez adquiere el lote y lo traspasa

Por tanto, finalmente fue SGSI A Defender, la empresa de Gutiérrez, que está sin actividad desde el año 2015, la que se adjudicó el lote por 200.500 euros y lo transmitió al tercer postor, Signal Four Partners (empresa de J. I. S. A. y Susana Solís), una sociedad que había ofertado 325.500 euros y que por tanto adquirió el bien con un descuento de más de 100.000 euros.

En las declaraciones ante la autoridad judicial que ya ha hecho Gutiérrez, ha reconocido ser conocido “de mucho antes” de Susana Solís y su marido.

Según la querella, “el perjuicio económico es evidente, atendido que el valor del activo a la fecha de la subasta que se hizo de ese bien el 20 de marzo de 2017 era de 782.536 euros, y finalmente se adjudicó en precio de compra por 625.000 euros, muy superior a los 200.500 por los que se obtuvo la adjudicación”.

“Una factura falsa”

La querella relata “la emisión de dos facturas contradictorias e inconciliables para documentar la misma venta de Dreamful SL, facturas emitidas con el mismoformato, fecha, número, concepto e importe, pero que difieren en su destinatario-comprador”. La empresa que gestionaba el huerto solar comunica que recibió dos facturas emitidas por Dreamful, idénticas en número, fecha, concepto e importe, pero con sujetos distintos, una a nombre de SGSI (Gutiérrez) y otra a nombre de Signal Four (A., marido de Susana Solís). Según dice, “evidentemente una de las dos facturas es falsa, siendo los sujetos intervinientes en la operación conocedores de tal circunstancia”.

El pasado año, Miguel Gutiérrez fue denunciado internamente en Ciudadanos por falsear su currículo ya que incluyó en el mismo que tenía la titulación de ingeniero cuando era perito, tal y como informó OKDIARIO.