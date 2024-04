Puigdemont se jacta de que tiene «bien cogido» a Sánchez: «Hemos demostrado que lo sabemos apretar»

Por si tenía dudas sobre de quién depende la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, este viernes Carles Puigdemont las ha disipado desde Francia. El candidato de Junts+ a la presidencia de la Generalitat se ha jactado de que con sus siete diputados en el Congreso tiene «bien cogido a Sánchez». Una afirmación que, según él, es necesaria «porque nunca cede de forma voluntaria» a las exigencias del separatismo. En esa misma rueda de prensa ha amenazado también a Sánchez con tumbarle los Presupuestos del año que viene -los de este año se han prorrogado-.

Puigdemont, acompañado del secretario general de Junts, Jordi Turull, y de la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que Sánchez «nunca cede de motu propio, por eso hay que tenerlo bien cogido». Acto seguido se ha preguntado: «¿Quién le tiene cogido ahora mismo? No lo tiene Illa; al contrario, es su encargado en Cataluña. ¿Quien más lo puede tener? ¿Quién lo ha demostrado? Nosotros hemos demostrado que lo sabemos apretar y lo que le conviene a Cataluña los próximos años».

La última frase es un mensaje dirigida a los electores que comparten con ERC. Entre Junts y ERC existe una rivalidad desde hace tiempo que va a más con la convocatoria electoral. Desde hace meses ambas formaciones separatistas tratan de capitalizar los indultos, la reforma del delito de sedición o la amnistía, así como el traspaso de Rodalies o de la gestión de la migración.

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas también ha preguntado en la misma conferencia de prensa al candidato del PSC, y favorito en las encuestas a día de hoy, si estaría dispuesto a rechazar y plantarse ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PSOE que no reviertan el «exceso de inversión» en Madrid.

«¿Illa está en condiciones de decir que hay que plantarse ante Madrid y votar que ‘no’ a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes dejen de agrandar los bolsillos de los de Madrid?», ha preguntado en una declaración telemática bajo el título Catalunya necesita hacerse respetar. Puigdemont ha asegurado que Junts no apoyará unos PGE de Sánchez que prolonguen esta «grave injusticia» y ha emplazado a Illa a responder a su pregunta.

El ex president de la Generalitat ha apostado por que Cataluña tenga «las herramientas para exigir el cumplimiento de los compromisos» del Estado, así como «firmeza» para votar que no «si hace falta». Pedro Sánchez «aprobaba los presupuestos más incumplidores de los últimos años con Cataluña, con Illa de ministro», ha dicho Puigdemont, para recordar que entonces no hubo quejas por parte del hoy candidato socialista.

Turull y Nogueras han aprovechado su intervención previa a la de Puigdemont para cargar contra Illa pero arremetiendo también contra ERC por su manera de negociar, «priorizando el titular y el postureo» y «haciéndose el ‘milhombres’». Nogueras les ha acusado de «dejarse tomar el pelo» por el Gobierno y a les ha reprochado de forma velada su «compadreo»: «No han entendido que el único lenguaje que entienden -en Madrid- es el de hacerse respetar», ha dicho.

El secretario general de JxCat también ha cargado con dureza contra el PSC, ganadores de los comicios hace cuatro años, a los que ha acusado de «incrementar y cronificar los problemas» de Cataluña. Ante eso, ha manifestado Turull, es importante reivindicar a Puigdemont y «su manera radicalmente diferente de hacer las cosas, negociando de tú a tú con el Estado para hacerse respetar».

«El ex ministro Illa encarna lo contrario: su misión es más propia de la misión de un gobernador civil de los de antes que de alguien que pretende gobernar la principal institución de Cataluña», ha espetado el ex consejero de la presidencia destituido con la aplicación del artículo 155 en Cataluña.