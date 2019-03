El portavoz adjunto del Comité Electoral, Felipe Sicilia, ha asegurado hoy que es "absolutamente normal" que el Gabinete de Presidencia del Gobierno pida a los ministerios argumentos de ataque al PP y otros partidos y ha rechazado la acusación de la presidenta del Congreso Ana Pastor de ir "dopados" a las elecciones por la aprobación de Reales Decretos a las puertas de las elecciones generales.

Así ha respondido el portavoz socialista al ser preguntado si el Gobierno estaba utilizando a los ministerios con fines electoralistas por haber solicitado, a través de un email del Gabinete de Pedro Sánchez, que le enviaran “argumentos de ataque frente a otros partidos, sobre todo el PP”.

En este sentido, Felipe Sicilia ha afirmado que es “normal” que Presidencia se dirija a los ministerios y ha enmarcado esta petición en la preparación del debate del miércoles pasado en el Congreso de los Diputados. “Poco que calificar. Totalmente normal que el gabinete del presidente se comunique con los ministerios para preparar el debate”, ha afirmado y ha añadido que “forma parte de la normalidad más absoluta”.

El dirigente socialista se ha defendido de esta acusación atacando al líder popular, al asegurar que es un “experto en insultos y exabruptos” y ha recordado los más de 20 que emitió contra Pedro Sánchez durante una rueda de prensa.

“Ya no sabe a qué agarrarse para salir en los titulares”, ha exclamado Sicilia quien ha aprovechado una información de OK diario, sobre una posible operación de la exvicepresidenta del Gobierno con otros miembros del PP por si fracasa Casado para afirmar que esto demuestra la “desesperación” de “muchos dirigentes del PP” que “están buscando ya sustituto a Casado”.

“Refleja la debilidad del PP, con un líder que solo encuentra como argumento la descalificación (…), deja un partido que ha perdido el centro y el norte porque se está yendo a la extrema derecha, y muy pocos votantes y dirigentes del PP se puede sentir identificados con lo que ahora defiende”, ha apuntado.

En su opinión, las críticas que ha emitido Pablo Casado, acusando al Gobierno de “guerra sucia” sólo demuestran “la desesperación del PP que ante falta de propuestas descalifica al Presidente y a los que forman parte de su gabinete”.

El doping electoral del PP

Asimismo, el portavoz ha señalado que la figura de los reales decretos, que el Ejecutivo está aprobando en el Consejo de Ministros, es una herramienta “constitucional y legítima” además de “bueno para los españoles”, y ha reprochado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que acuse a Sánchez de ir “dopado” a las elecciones por este tema cuando “el único que ha ido dopado es el PP” y ha recordado que así lo dice una sentencia de la Audiencia Nacional.

En este sentido, ha dejado claro la intención de seguir gobernando hasta el último minuto: “el Gobierno no está en funciones, está gobernando, tenemos un compromiso con la ciudadanía, y lo haremos hasta que entre en funciones”, ha apostillado.

Listas hechas por militantes

Por otro lado Sicilia, quien ha señalado que durante el comité electoral de este lunes han estado cerrando las fechas de los actos de la campaña del PSOE, ha subrayado el papel de los militantes a la hora de confeccionar las listas para las generales tras ser preguntado por si el hecho de que fueran ministros en ellas, iba en perjuicio de que la militancia tuviera un papel más protagonista en su elaboración.

En este sentido, ha recordado que se celebrará durante el 14 y 15 de marzo un Comité Electoral para terminar de dar el visto bueno a las listas, y que el Comité Federal del 17 de marzo las aprobará de manera definitiva. Ha añadido que el paso previo a esto es que los militantes tengan “un papel activo” a la hora de elegir a los candidatos.

“Los órganos –del partido– pueden hacer propuestas y pensar en las mejores personas para liderar las listas en las diferentes provincias, pero tendrán que ser ratificadas por las diferentes asambleas”, ha apuntado.

Sobre la campaña, ha avanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “va a tener una gran actividad” en los diferentes actos ya que el PSOE quiere “contar de manera activa con él”. Además ha especificado que será una campaña “en positivo” en la que evidenciarán que el 28 de abril, la ciudadanía deberá elegir entre dos modelos de país, “uno moderno y progresista” y otro basado “en la crispación”.

Preguntado por cómo puede influir en el reparto de escaños entre izquierda y derecha la posible atomización del voto entre diferentes propuestas de izquierdas, Sicilia ha pedido a los ciudadanos que confíen en el PSOE porque ha demostrado “que se puede hacer un país mejor” y porque serán la herramienta para “parar a la extrema derecha”.

En cuanto a la posibilidad de que el presidente pueda debatir en un cara a cara con el presidente del PP, Pablo Casado, Sicilia ha recordado que no se cierran a ningún debate, pero ha apuntado que como no se sabe “quién encabeza la derecha”, esperarán a “que las derechas se pongan de acuerdo” en ver quien irá a ese cara a cara. “No sabemos si tendrá que ser con Casado o con Rivera, porque no sabemos quien encabeza la derecha”, ha apuntado.