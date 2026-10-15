El PSOE retuerce la farsa del gas pimienta en el Congreso de Ana Vázquez y logra que un juez investigue las supuestas lesiones sufridas

Un juez ha abierto una investigación para analizar las supuestas lesiones que habría provocado el espray de gas pimienta que exhibió la diputada del PP Ana Vázquez en el Congreso de los Diputados. Vázquez mostró este pulverizador en el pleno del 23 de septiembre para denunciar la inseguridad de las mujeres en Ceuta que llevaban estos equipos de protección.

El sainete del gas pimienta llega a los tribunales. Tres socialistas han denunciado en los juzgados de Plaza de Castilla que el vaciado en el baño del bote de gas pimienta les provocó lesiones leves. Uno de ellos ha asegurado que le provocó conjuntivitis.

La denuncia ha sido repartida en el Decanato de los Juzgados y ha recaído sobre el Juzgado de Instrucción número 6 que dirige el juez Pedro Javier Merchante Somalo. El instructor ha abierto diligencias a raíz de esta denuncia en la que los socialistas explican que sufrieron lesiones cuando un asesor de Ana Vázquez vació el spray de gas pimienta en los baños.

La Policía tuvo que precintar varias zonas del Congreso, entre ellas los baños, una cafetería y los despachos de Vox y Bildu, tras detectar gas tóxico en algunas de las instalaciones. Hasta 12 personas se vieron afectadas al inhalar este gas tóxico que fue saltando de sala en sala a través de los conductos de ventilación. Ana Vázquez acabó entregando el bote de espray pimienta en la Comisaría de la Cámara baja.

Pedirá los partes de lesiones

Los socialistas han denunciado daños físicos por el gas pimienta sin aportar ningún tipo de parte de lesiones pese a que dicen haber sido atendidos por el SUMMA 112. Por este motivo, el juez tendrá que pedir los partes de lesiones del SUMMA.

El parte de lesiones es la prueba clave para comprobar si de verdad les causó daños a los diputados el vaciado del espray. Todos los procedimientos judiciales por lesiones tienen que tener pruebas sobre lo ocurrido.

Fuentes consultadas esgrimen que, aunque se hayan abierto diligencias y se pidan los partes de lesiones, el procedimiento tiene escaso recorrido judicial. Las mencionadas voces señalan que, una vez que se comprueben los hechos, podría ser archivado.

Se libra de la sanción

Ana Vázquez no se ha librado de la investigación judicial, pero sí de ser sancionada por el Congreso. La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha reprobado —con los votos de PSOE y Sumar— la conducta de Ana Vázquez por llevar al hemiciclo el espray de gas pimienta aunque no será suspendida porque, al estar disueltas las Cortes, no hay pleno para aprobar la sanción.

El Congreso había abierto expediente a Vázquez tras lo ocurrido, pero la disolución de las Cortes ha impedido someter al pleno su suspensión de empleo y sueldo durante una semana, que era la propuesta que se iba a elevar a consideración plenaria.

Con las Cortes disueltas, la mayoría socialista de la Mesa de la Diputación Permanente —que sustituye a la Mesa del Congreso en estos periodos— ha querido dejar constancia de que, si hubiera sido posible, se habría elevado a pleno la propuesta de sanción y ha considerado su comportamiento «reprobable» y lo ocurrido de una «indudable gravedad».