PSOE y Podemos no descansan por Navidad cuando se trata de atacar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y esta vez no han tenido pudor en cruzar todas las líneas rojas utilizando la muerte de un bebé por falta de médico, algo que ya ha sido desmentido por la Comunidad de Madrid. Tanto el socialista Juan Lobato como la podemita Alejandra Jacinto se hicieron eco de un tuit del cantautor Ismael Serrano sobre este triste suceso: «Es escalofriante. Ni una muestra de condolencia. Uno de los problemas de la Atención Primaria es que las bajas no se cubren. Así que es cierto que no había médico». Pero esta versión no se ajustaba a la verdad: el pequeño no murió en el centro médico sino que entró sin vida. «Llegó sin constantes vitales, aparentemente desde hacía horas», explicaron desde la Comunidad más tarde. Haber tenido médico no habría garantizado un resultado diferente.

Este viernes a las 16.29 h. un teletipo de agencia informaba de «la muerte un bebé de 9 meses» en el centro de salud 24 horas de Paracuellos de Jarama, «en un momento en el que no había médico atendiendo a los pacientes». La información fue rápidamente desmentida por la Comunidad de Madrid tachándola de «falsa»: «Ese PAC sí tiene médico. Estaba de baja. El pequeño no murió en el centro, entró sin vida. Llegó sin constantes vitales, aparentemente desde hacía horas». A la podemita Mónica García -que llegó a hacerse una foto con Jorge Javier Vázquez en la que se proponía el cierre del Zendal- tampoco le ha gustado la respuesta de la CAM: «Que ante un suceso tan trágico, la Comunidad de Madrid responda esto, no tiene nombre».

Esta noticia es falsa. Ese PAC sí tiene médico. Estaba de baja. El pequeño no murió en el centro, entró sin vida. Llegó sin constantes vitales, aparentemente desde hacía horas.https://t.co/HyNG56OGFZ — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) December 23, 2022

Los hechos han ocurrido sobre las siete de la mañana en el centro de salud de Paracuellos de Jarama, en la calle del Chorrillo de la localidad, cuando en el dispositivo se encontraban un enfermero y un celador trabajando.

Que ante un suceso tan trágico, la Comunidad de Madrid responda esto, no tiene nombre. pic.twitter.com/lNL7akeoby — Mónica García (@Monica_Garcia_G) December 23, 2022

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, el padre se presentó con la bebé en el centro sanitario 24 horas de la localidad y el enfermero que había en el dispositivo «constató ya la falta de signos vitales». En cualquier caso, procedió a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar y puso en marcha el procedimiento habitual de aviso al Summa 112, que movilizó inmediatamente una UVI Móvil y una Unidad de Atención Domiciliaria (UDA).

Así, según el relato del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, los profesionales del Summa 112 prosiguen con el intento de reanimación, «aunque constatan que es una parada prolongada en el tiempo y finalmente confirman el fallecimiento».

Desde la Consejería han recalcado que, «al tratarse de una muerte inesperada por causas no esclarecidas», se ha activó el protocolo correspondiente a estas situaciones para elevar el procedimiento a la autoridad judicial competente.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en un mensaje en redes sociales, han lamentado «profundamente» el fallecimiento. «Queremos trasladar, en el nombre del consistorio y en el de todos los vecinos del municipio, nuestras condolencias a familiares y amigos», ha indicado el consistorio.