Ya lo adelantó Eduardo Inda tras las elecciones generales del 23 de julio: con María Guardiola «empezó todo». La presidenta de la Junta de Extremadura dio el pistoletazo de salida a «la movilización de la izquierda» con sus palabras después de las elecciones autonómicas. Ahora, es el PSOE extremeño quien ha adoptado como suya esta teoría que Inda lleva defendiendo desde hace meses. Así lo ha transmitido este lunes su portavoz, Juan Antonio González en rueda de prensa: «Que vaya a gobernar en España un partido progresista, que vaya a gobernar el partido socialista este país entre otras cosas se debe a la que hoy es presidenta de la Junta de Extremadura, a María Guardiola».

Tras los resultados del 28M, Guardiola no dudó en desafiar a Vox y asegurar de manera tajante que este partido «jamás» formaría parte de un gobierno presidido por ella: «No voy a mercadear consejerías con quienes niegan la violencia machista», aseguró. No obstante, varios días después y tras toda la polémica, la candidata del PP anunció su acuerdo con Ángel Pelayo, el candidato de Vox: «Nos une mucho más de lo que nos separa». Tarde para el efecto que ya había provocado en la izquierda.

El director de OKDIARIO explicó lo determinante que fue el factor Guardiola en ante la cita del 23J. Ahora, el PSOE extremeño ha adoptado como suyo este lema como crítica a María Guardiola que Inda lleva manejando meses.

Celebradas de las generales, Inda lamentó en su análisis las consecuencias que habían provocado las actitudes de Guardiola: «En lugar de cerrar el acuerdo con Vox rápidamente sin hacer ruido, como llevó a cabo el señor Mazón o la señora Prohens en Baleares, se dedicó a montar el pollo, a descalificar a sus socios, a llamarles machistas, racistas, xenófobos, en fin, de todo», declaró. «La gobernabilidad de este país, de la nación más antigua de Europa, va a estar en manos de quienes quieren destruirla, es decir, de los golpistas catalanes de ERC y Junts, y de los etarras de Bildu».

Que vaya a gobernar el PSOE en España es gracias a María Guardiola. Su gobierno nefasto, sus mentiras y su cinismo hizo salir a votar a las gentes de izquierda el #23J para parar de golpe a la derecha y la extrema derecha. @JAGonzalez_78

«Yo como socialista, como progresista, le agradezco a María Guardiola su nefasta gestión a la hora de formar gobierno. Muchas gracias, María, contigo empezó todo», ha manifestado Juan Antonio González repitiendo la frase que tantas veces ha pronunciado el director de OKDIARIO desde las últimas elecciones autonómicas. «Hizo que la gente de izquierda de este país reaccionara», ha señalado plagiando una vez más las palabras de Inda.