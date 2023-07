Inda: «Contigo, Guardiola, empezó este desastre de campaña y la movilización de la izquierda»

Los españoles han dictado sentencia y hay que respetarla escrupulosamente. En democracia el pueblo jamás se equivoca. ¿O sí? Esa es la pregunta que se hace Eduardo Inda al constatar que «lo único cierto es que la gobernabilidad de este país, de la nación más antigua de Europa, va a estar en manos de quienes quieren destruirla, es decir, de los golpistas catalanes de ERC y Junts, y de los etarras de Bildu, de quienes asesinaban hasta hace bien poco, de quienes asesinaron a 856 compatriotas».

«Una auténtica tragedia teniendo en cuenta que el señor Sánchez es un oportunista, es un tipo sin escrúpulos, sin decencia moral, sin ninguna honorabilidad. Le da igual ocho que 80. Es un amoral y va a tirar de ellos para seguir en el machito en Moncloa y siguiendo volando en Falcon a troche y moche hasta para ir al cuatro de baño», explica Inda.

«Hay que preguntarse en qué ha fallado la derecha. Pues ha fallado básicamente la campaña del Partido Popular. Para empezar, el hecho de fiarse como si fuera Dios infalible de Narciso Michavila como si fuera Jesucristo redivivo. Les dijo que fueran al precipicio, que se arrojasen porque había agua y se han pegado un castañazo de padre y muy señor mío. En segundo lugar, esas campañitas chorras del verano azul, pues lo único que han hecho es que la ciudadanía de centroderecha se carcajearse. Hicieron el ridículo más total y absoluto», continúa el director de OKDIARIO.

«Y hay un factor del cual yo escribí en mi columna dominical en OKDIARIO, que es el factor Guardiola. Con ella empezó todo este desastre y yo dije al final de esa columna que si el Partido Popular perdía sería por la que ella había liado y que no se lo perdonaría jamás, que diría Cayetana Álvarez de Toledo. En lugar de cerrar el acuerdo con Vox rápidamente sin hacer ruido, como llevó a cabo el señor Mazón o la señora Prohens en Baleares, se dedicó a montar el pollo, a descalificar a sus socios, a llamarles machistas, racistas, xenófobos, en fin, de todo», afirma Inda.

«Y, además, en Génova no se ha sabido ver una cosa esencial y es que la izquierda, pues podía estar no movilizada en las municipales y autonómicas, pero no iba a estar desmovilizada en dos elecciones seguidas y además en tan corto espacio de tiempo. Yo lo dije en el programa de Ana Rosa Quintana y desgraciadamente he tenido razón. En fin, en el Partido Popular tienen que hacérselo mirar, reflexionar y tomar medidas que seguramente van a tener que ser muy drásticas, pero tienen que hacerlo muy rápidamente, porque la cuenta atrás del sanchismo vuelve a ponerse en marcha. Quedan tres o cuatro años, una eternidad. Pero cuanto antes se rehagan de este golpe, antes lograrán el objetivo irrenunciable de regresar a La Moncloa», concluye Inda.