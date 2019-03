El PSOE dice que “no ha habido ajuste de cuentas” pese a la purga de Sánchez por el 28A

El secretario general del PSOE, José Luís Ábalos, deja entrever que el líder del PSOE no aceptará un debate cara a cara con ningún rival.

En el PSOE están todos unidos, dice el secretario de Organización José Luis Ábalos. El número tres de los socialistas utiliza la palabra “unidad” para quitar hierro a la disputa interna por la configuración de las listas, sobretodo en territorios como Andalucía, Aragón o Castilla y León.

Ábalos ha recordado que “en la configuración de listas autonómicas no hemos intervenido en ninguna” porque “hemos dejado que sean los diferentes niveles territoriales los que compongan esos equipos”. Motivo por el cual reivindica que “lo que a los demás hemos aceptado, hemos pedido para la ejecutiva federal” que queríamos “un equipo de personas de confianza”. Un grupo, dice el secretario de organización socialistas, que en otras legislaturas “era lo normal”.

José Luis Ábalos no cree que haya habido purga por parte del secretario general, Pedro Sánchez, asegurando que “no ha habido ningún ajuste de cuentas”. El ministro de Fomento dice que “hemos hecho las candidaturas pensando en la ciudadanía y en los electores y las electoras” no en “cuestiones internas de partido”. Eso, ha explicado Ábalos, ha supuesto un “esfuerzo” para el partido pese a decir que “hemos intervenido en una minoría de provincias”. En realidad, Ferraz ha cambiado prácticamente el 66% de las listas.

El jefe de campaña del PSOE ha dejado entrever que el presidente del Gobierno no va a participar en ningún debate cara a cara contra sus rivales a la presidencia del Gobierno, ya que a día de hoy “no sabemos si el candidato de la derecha a presidir es Rivera o Casado”. La carta del jefe de campaña de Ciudadanos, José Manuel Villegas, asegura que todavía no le ha llegado, pero sobre la propuesta del Partido Popular, Ábalos les recuerda que “estamos dispuestos a debatir, pero no vamos a ir a remolque de nadie. Este partido siempre es muy de debate, lo que no está claro es si eso forma parte de la cultura democrática del Partido Popular” ya que tal como ha relatado el jefe de campaña socialista “ni Aznar ni Rajoy quisieron debatir con los candidatos socialistas en más de una ocasión”. En este sentido ironiza que “esta es la historia y la costumbre que reivindica el señor Casado” que a cree “tiene un problema de tres y necesita ser la referencia”.

“Franquismo de verdad”

El secretario de organización del PSOE ha vuelto a cargar hoy contra VOX, el partido que puede protagonizar un mejor resultado estos próximos comicios. Ábalos asegura que “VOX es nostalgia franquista” y que representan el “franquismo de verdad”. La mano derecha del presidente del Gobierno opina que “durante 40 años no han tenido el pudor de reivindicar el franquismo pero ahora sí”.