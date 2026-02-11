El PSOE se desespera ante la «incapacidad» de su izquierda para «enterrar sus fobias»

El PSOE anda desesperado viendo cómo los partidos de su izquierda se escinden y excluyen entre sí y son incapaces de «enterrar sus fobias» para hacer un frente común. Fuentes de la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ocultan su desánimo al mirar a su izquierda y constatar que no van a poder contar con un socio poselectoral que los haga más fuertes.

Dirigentes del PSOE se lamentan de la actitud de Podemos, IU y Sumar, por un lado, porque una elección tras otra, a excepción de las de Extremadura, donde concurrieron con la candidata Irene de Miguel en un único espacio y con una única oferta política, en el resto de citas electorales no logran ponerse de acuerdo para confluir en un espacio electoral único. «Y no solo eso –apunta uno de los consultados– porque lo peor es que la crítica feroz de unos a otros desmotiva más si cabe a sus potenciales votantes».

«Los dirigentes de estas formaciones a nuestra izquierda ponen por delante –asegura un dirigente socialista- sus fobias y sus vetos» a cualquier entente que pueda desembocar en un espacio constructivo de la izquierda que sume voluntades y también votos, que es lo que más preocupa a los socialistas.

Sánchez tiene ya bastante claro que no van a poder contar con un báculo por su izquierda que pueda sostenerles electoralmente hablando y señalan, en primer lugar, a Podemos. De ellos afirma una de las fuentes consultadas que «odian a Sumar» y andan poniendo como condición número uno para sondear posibles acuerdos el veto a Sumar.

Por otra parte, los socialistas que miraron en principio con optimismo la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha abierto un debate para tratar de aunar a todos los partidos nacionalistas-soberanistas preferentemente de izquierdas repartidos por España bajo una misma marca electoral, ya dan por hecho que la iniciativa no saldrá adelante.

La expectación inicial de los socialistas se ha convertido en decepción, al ver cómo «ha sido la propia ERC la que ha boicoteado, desde su inicio, el lanzamiento de esa vía Rufián». ERC fue la primera en manifestar su escepticismo y posterior desinterés en la «vía Rufián». Pero, desde el momento en que se ha dado a conocer al compañero de gira de Rufián, por la unidad de la izquierda plural, el diputado autonómico de Más Madrid, Emilio Delgado, la formación que lidera la ministra de Sanidad, Mónica García, también se ha desmarcado por completo de la iniciativa.

Desde el PSOE dan también por amortizada a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de quien están convencidos de que no va a volver a liderar proyecto alguno de cara a las próximas elecciones generales, por lo que el desánimo ha cundido en las filas socialistas. Si su perspectiva ya no es muy halagüeña, según las encuestas, las de sus potenciales socios son peores aún.