El PSOE cree que ‘Pam’ Rodríguez no puede seguir en el Gobierno: «Nos hace mucho daño»

La última ocurrencia de la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam, afirmando que si un hombre cambia de sexo y pega a una mujer «ya no es violencia de género», ha causado un profundo malestar en el Gobierno y en las filas del Partido Socialista. Tanto que creen que la número dos de Irene Montero no puede seguir ni un minuto más en el cargo que ocupa y, en consecuencia, debe presentar su dimisión. «Nos hace mucho daño, no aprende nada», aseguran fuentes socialistas, en referencia a las advertencias que ya había recibido Rodríguez Pam por polémicas anteriores.

En el PSOE lamentan que «la situación en Igualdad es insostenible». Y critican que «cada día nos levantamos con una nueva polémica» que «resta credibilidad a una política tan importante como la que afecta a los derechos y la seguridad de las mujeres». Ministros socialistas afirman alucinar «con las películas que se montan» sus compañeros de Podemos. Algo que, en el caso de Igualdad, cada vez va a más sin intención alguna de pedir disculpas ni asumir responsabilidades por los múltiples errores que han cometido a la hora de legislar desde su departamento.

Las críticas en el lado socialista llegan tanto desde el Gobierno como desde el partido. Si bien los que forman parte del Ejecutivo son más comedidos en sus comentarios, desde Ferraz no se muerden la lengua para denunciar «el daño que hacen al feminismo» las decisiones que «Podemos nos está imponiendo» en materia de Igualdad. A lo largo de todo el mandato el feminismo tradicional ha denunciado las múltiples concesiones que Pedro Sánchez ha hecho a sus socios minoritarios tras entregarles el ministerio que en la actualidad dirige Montero y que anteriormente dirigía la socialista Carmen Calvo.

Las tensiones en el seno de la coalición a cuenta de la ley del sólo sí es sí siguen y este tipo de declaraciones como las de la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam, apuntan fuentes del PSOE, no hacen más que acrecentarlas. «Llevamos varias semanas intentando negociar una salida digna que nos permita corregir los efectos indeseados de la ley», tales como la continua rebaja de condenas, «y al otro lado de la mesa nos encontramos con unos socios que no aceptan ningún cambio». Además de no querer ceder en nada, añaden, «se pasan el día haciendo vídeos y generando polémicas que no ayudan nada a las mujeres de nuestro país».