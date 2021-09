El PSOE de Pedro Sánchez ha vuelto a ceder ante Podemos este jueves en el Congreso de los Diputados en la proposición de ley impulsada por los morados para despenalizar las injurias al Rey y la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros delitos. En el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PP, que no sólo pedía la devolución del texto sino que planteaba también una reforma alternativa del Código Penal para aumentar las penas por enaltecer a ETA, los socialistas se han puesto del lado de sus socios en el Gobierno.

El diputado socialista Diego Taibo ha criticado la enmienda del PP por querer que «todo siga igual», oponiéndose así al incremento de las penas para los casos de enaltecimiento del terrorismo. «Hay hechos punibles que deben tener otro encaje jurídico, otra modulación, les invito al consenso con otro talante», ha lanzado Taibo a los populares.

De esta forma, el representante del PSOE ha manifestado que los socialistas no están de acuerdo con la «posición maximalista» de Podemos de «derogar» el artículo 578 del Código Penal sobre enaltecimiento del terrorismo y así lo expresarán en el siguiente trámite de enmiendas al articulado en Comisión. Eso sí, están dispuestos a una «revisión» a la baja, nunca a favor de incrementar las penas, como propone el PP.

Taibo ha agregado que «España es el que país europeo que tiene más artistas condenados», incidiendo en que «ha cambiado el sentir de la opinión pública sobre determinados delitos e infracciones».

Por su parte, Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos y secretario de Estado de la Agenda 2030, ha defendido la proposición de ley de su grupo y ha arremetido contra la enmienda del PP por aspirar a «mantener la criminizalización de la libertad de expresión» con «más prisión, más multas y más represión». Según el líder del Partido Comunista, hay «compartimientos de finalidad cómica o crítica que pueden llegar a ser hirientes y groseros, pero hay que aplicar el principio de mínima intervención del Derecho Penal». «Existen otros vías civiles, de defensa del derecho al honor o el derecho de rectificación; hay que expulsar del Código Penal delitos que no garantizan la libertad de expresión», ha remarcado Santiago.

«Necesitamos acabar con normas penales obsoletas, y con tipos imprecisos como enaltecimiento del terrorismo cuya ambigüedad ha generado una aplicación errática» del mismo, ha proseguido el alto cargo del Gobierno socialcomunista. En este sentido, ha afirmado que el enaltecimiento «sólo sirve para condenar a cantantes o raperos, que nunca han provocado ningún acto de terrorismo». «El enaltecimiento del terrorismo, un delito de opinión que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas, no tiene sentido en un contexto no violento en el que no existen grupos terroristas organizados», ha añadido Santiago.

«Barra libre»

De otro lado, el diputado de PP Carlos Rojas, que ha defendido la enmienda a la totalidad, ha enfatizado que «quien va contra la ley tiene que aceptar que la ley vaya contra él». «La libertad de expresión ha de ser respetuosa con todos los ciudadanos y con el orden público», ha destacado Rojas, criticando que los socialcomunistas quieran ahora tener tener «barra libre» para sus «agresiones» y para seguir «asaltando los cielos».

«No nos vamos a arrugar cambiando nuestros principios por un puñado de votos», ha lanzado el diputado del PP a la bancada socialista por su pactos con la mayoría Frankenstein, prometiendo que cuando los populares lleguen al poder revertirán esta reforma si finalmente sale adelante.

Desde Vox, que ha apoyado la enmienda del PP, el diputado José María Sánchez García ha denunciado el «fariseísmo» de PSOE, Podemos y sus socios, que «siendo minoría en la sociedad», pretenden despenalizar estos delitos, también las ofensas contra los sentimientos religiosos, a la vez que promueven «incriminar a los activistas provida».

Hasta 4 años de prisión

La Cámara baja tomó en consideración el pasado mes de junio esta reforma (primer trámite parlamentario), que fue presentada por Unidas Podemos el pasado febrero un día después de que el Ministerio de Justicia avanzara que tenía previsto impulsar cambios legislativos en este sentido.

En concreto, la reforma alternativa planteada por el PP y rechazada este jueves por la Cámara baja propone elevar de tres años a cuatro el castigo máximo de prisión, dejando el mínimo en un año y, en paralelo, aumentar las multas previstas, pudiendo oscilar entre 18 y 24 meses. Ahora son de 12 a 18.

En dicha enmienda, el Grupo Parlamentario Popular que dirige Cuca Gamarra también defiende que todos los delitos afectados sigan tal cual en el Código Penal.