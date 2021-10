Al PSOE no le ha gustado que Pablo Casado diga que España «se encamina a la quiebra» por los desorbitados Presupuestos Generales del Estado que han pactado Sánchez y Podemos. El Partido Socialista acusa al líder del PP de ser un «kamikaze» y de «desinformar» a los ciudadanos sobre el futuro inmediato de la economía española. «Hasta aquí hemos llegado, Pablo Casado», ha señalado el portavoz socialista en el Congreso.

Pedro Sánchez y Podemos han pactado los Presupuestos «más expansivos de la historia». Con la excusa de apoyar el gasto social, las cuentas públicas intentan «abordar una recuperación justa», según detallan desde el Gobierno. Pero lo cierto es que Pablo Casado está totalmente en contra del despilfarro planteado por Sánchez y sus socios comunistas.

El líder del PP criticó este fin de semana que España, por culpa de Sánchez y Podemos, «está quebrada» y el país está abocado a un rescate por parte de la UE. Casado señaló que «los Presupuestos están admitiendo un déficit en tres años de 300.000 millones de euros, ¿eso quién lo paga? En vez de reducir en 60.000 millones el gasto improductivo, como proponemos nosotros, el Gobierno va a subir los impuestos en 80.000 millones de euros. No me cuadra que hayan metido 27.000 millones de euros de fondos europeos en el Presupuesto: nadie se cree que lo vayan a ejecutar. Esta gente no sabe nada de economía, nada», criticó en una entrevista en El Mundo.

Ahora el PSOE reacciona con virulencia ante las palabras del líder popular. En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista ha afirmado que el presidente del PP viene mostrando una «completa irresponsabilidad» y una total «falta de sentido de Estado» con su actitud en contra del Gobierno y cuestionando la recuperación económica y las ayudas europeas.

«Lamentamos esa actitud kamikaze, que genera incertidumbre y pone trabas a la recuperación en una situación excepcional», ha afirmado, recordando que el PP tiene también bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A su juicio, Casado «se suma a la desinformación interesada para bloquear avances» y el PSOE no va a aceptar «ese discurso de extrema confrontación con el Gobierno y con el futuro del país». «Vamos a combatir ese discurso orientado a la confrontación máxima», ha proclamado, sin precisar cómo van a hacerlo.

Mal en las encuestas

El PSOE es consciente de que las encuestas en estos momentos no le son favorables. La rápida resolución de los Presupuestos, más el anuncio de bonos para el alquiler y la cultura enfocada a los jóvenes, trata de sumar el voto de las personas que acceden por primera al sufragio y contrarrestar la mala imagen que en estos momentos tiene el Gobierno.

Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, el PP consolida sus expectativas de triunfo. Hoy ganaría la elecciones generales con 31 escaños de ventaja frente al PSOE y alcanzaría una holgada mayoría absoluta con Vox. La encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO devuelve a los de Pablo Casado uno de los tres escaños que habían perdido en el sondeo de hace dos semanas, lo que sumado a los dos de Navarra Suma coloca a la formación del centroderecha en 129 escaños, 38 más que en los comicios de 2019. El PSOE pierde dos respecto al último sondeo y se queda en 98 y Vox mantendría los 52 diputados que ahora tiene en el Congreso. PP y Vox acapararían 181 escaños, cinco por encima de la mayoría absoluta.