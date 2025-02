El Parlamento de Navarra, presidido por Unai Hualde, de Geroa Bai (delegación del PNV en la autonomía) y apoyado por el PSOE, ha acogido una exposición sobre el 50 aniversario de la creación del sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). Esta muestra recoge documentos de la asociación de trabajadores en los que se apoyaba a los presos de ETA. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha denunciado este lunes que la actividad «exalta el terrorismo» etarra y «atenta contra la memoria de las víctimas».

La exposición lleva como título 1974tik etorkizunera, LAB zabaltzen, que en español significa De 1974 al futuro, ampliando LAB. El propio Parlamento de Navarra justificó la actividad como un «colofón a los numerosos actos de celebración» que el sindicato «ha impulsado durante todo 2024 con motivo de su 50 aniversario».

En la misma, se pueden encontrar un total de «10 paneles que recogen la historia y los principales hitos del sindicato en cada lustro desde 1974 hasta la actualidad». Junto a ellas, también pueden verse fotografías y otros materiales que persiguen repasar «las diversas movilizaciones y asambleas protagonizadas por el sindicato».

Sin embargo, desde Dignidad y Justicia señalan que entre el contenido hay «carteles a favor de los presos de ETA y proclamas con burlas explícitas» a diferentes figuras relevantes de la autonomía que estuvieron «amenazados por ETA». Entre ellos están Yolanda Barcina, ex presidenta de Navarra; Roberto Jiménez, ex secretario del PSOE de Navarra; Carmen Alba, ex delegada del Gobierno en Navarra, y José Antonio Sarria, ex presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.

En un comunicado, Dignidad y Justicia ha afeado a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, que haya «autorizado la celebración de este tipo de exposiciones en una institución pública». Cabe recordar que Hualde fue escogido presidente del Parlamento gracias a los votos a favor de los socialistas y los de su formación, Geroa Bai.

Su ex líder, condenado con Otegi

Dignidad y Justicia apostilla en su comunicado que el que fuera el secretario general de LAB, Rafa Díez, «fue condenado a seis años de prisión por pertenecer a ETA en el caso Bateragune». En aquella causa se investigó la vinculación del partido político Batasuna con la banda terrorista. La sede del sindicato fue el lugar en el que, tal y como sentenció la Audiencia Nacional, tuvieron lugar las reuniones entre el representante abertzale Arnaldo Otegi y los líderes sindicales. En aquellas citas se habrían llegado a acuerdos para seguir las directrices que habían marcado los dirigentes de ETA.

En ese sentido, la asociación de víctimas del terrorismo ha subrayado «los vínculos que históricamente ha tenido este sindicato con KAS, la organización que controlaba el aparato político de ETA».

La exposición se inauguró oficialmente el pasado 4 de febrero y en ese acto estuvo presente el presidente del Parlamento de Navarra. Hualde tildó a los agentes sociales como «fundamentales en el día a día» de la sede del legislativo autonómico. Y destacó que gracias al trabajo de asociaciones de trabajadores como LAB, la comunidad está «mejor en lo social, en lo laboral y en lo económico».

Por su parte, el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, optó por destacar la presencia del sindicato durante medio siglo, sin arrepentirse de su vinculación con la banda terrorista: «Después de 50 años estamos aquí, orgullosos y orgullosas de nuestra trayectoria».