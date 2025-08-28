El PP sobre los contratos a Barrabés revelados por OKDIARIO: «La corrupción es el día a día del sanchismo»

El Partido Popular ha criticado que «la corrupción forma parte del día a día del sanchismo» y ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no tiene una vocación clara» de terminar con ella.

Así ha respondido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares, Carmen Fúnez, tras ser preguntada por su valoración sobre la información que este jueves publica OKDIARIO, según la cual, el Gobierno ha confiado nuevos contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, se trata de una adjudicación de más de un millón de euros para la compra de material de montaña para la Guardia Civil.

«No tienen una vocación clara de terminar con la corrupción», ha expresado Fúnez en declaraciones a la prensa.

«Por el contrario, han hecho de ella una actitud habitual del Gobierno de España», ha añadido. Fúnez ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «tiene más imputados a su alrededor que miembros del Consejo de Ministros».

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado este mes de agosto a la esposa de Sánchez por un presunto delito de malversación de caudales o efectos públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que ejerce como su secretaria personal en negocios privados.

Gómez, cabe recordar, está también imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Contratos de Barrabés

Tal y como ha desvelado OKDIARIO, el Gobierno sigue adjudicando contratos a la empresa del también imputado Carlos Barrabés. En concreto, el Ejecutivo ha adjudicado a Barrabés Ski Montaña al menos siete contratos, cuyo importe asciende a 1.276.984 euros, que se cerró el pasado 21 de agosto.

Se trata de la compra de varios lotes de material para «personal especialista» del Servicio de Montaña de la Benemérita para abastecerles «de los complementos de uniformidad, material y equipos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones».