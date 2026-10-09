El PP recurre a un banco de imágenes para su vídeo de precampaña: una pizzería en Corea y una modelo en Berlín

El PP recurrió a un banco de imágenes con escenas de Seúl y Berlín para hacer su vídeo de precampaña «Por fin», subido a las redes sociales el pasado lunes después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral de las generales para el 29 de noviembre.

Son múltiples los pasajes del vídeo con imágenes obtenidas de bancos de imágenes, es decir, de modelos, que se entrecruzan con otras reales, como las grabadas en manifestaciones en España contra la amnistía del 1-O o la inacción del Ejecutivo frente a la invasión de Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio.

Por ejemplo, en el vídeo puede verse a unos jóvenes cruzando una galería comercial que, en realidad, se encuentra en Seúl, capital de Corea del Sur, como ha podido certificar este periódico. De hecho, en la imagen aparece el negocio Kevin’s Pizza & Hotdog que muestra los precios en wones coreanos.

De igual modo, el vídeo muestra a una joven de pelo rubio y jersey negro mirando a la cámara mientras camina por la calle. Esa toma no ha sido grabada en España, sino que también pertenece a un banco de imágenes. En concreto, esa secuencia fue filmada en Berlín, capital alemana. En torno a la calle Mohrenstraße (calle de los moros), que cambió oficialmente de nombre en agosto de 2025 y ahora se denomina Anton-Wilhelm-Amo-Straße, primer erudito alemán nacido en África.

Tellado dirigirá la campaña del PP

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha encargado al secretario general del partido, Miguel Tellado, la dirección de la campaña electoral de la formación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Tellado ya dirigió las dos últimas campañas de Feijóo en Galicia, logrando en ambos casos mejorar el resultado del proceso electoral anterior y conquistar la Presidencia del Gobierno autonómico.

El actual secretario general de los populares cuenta con «una trayectoria de éxito» liderando las estrategias de campaña de Feijóo, y afronta ahora el reto de dirigir «la más importante de todas ellas», ha informado el PP en un comunicado.

Por su parte, Génova informó el miércoles que Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, será la portavoz de campaña, complementando en la divulgación del mensaje del partido al portavoz nacional, Borja Sémper. Asimismo, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, actual eurodiputada y ex parlamentaria del PP en la Asamblea de Madrid, será la responsable de la elaboración del programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre.