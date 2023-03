El Partido Popular ha adoptado un papel secundario en la moción de censura presentada por Vox y que se votará este miércoles en el Congreso. Muy a su pesar, el presidente del Gobierno ha tenido que centrarse en los ataques del candidato Ramón Tamames e intentar colar con calzador los ataques de Feijóo y los suyos por la abstención ante el «circo» montado por el partido de Santiago Abascal. Eso sí, el PP no ha dejado pasar la oportunidad para retratar las siete grandes mentiras de Pedro Sánchez en su discurso de una hora y 40 minutos.

«Vox se ha metido en un jardín con esta iniciativa y a Sánchez se le ve feliz paseando por él», aseguran fuentes populares. Y han lanzado una dura crítica contra el presidente asegurando que «ver a Sánchez en la Cámara presumiendo de economía, empleo y gestión» es un perfecto ejemplo del «surrealismo» de la sesión que se ha vivido este martes en el Congreso de los Diputados.

El partido que lidera Núñez Feijóo insiste en calificar esta moción como un despropósito que sólo permite «insuflar aire a Sánchez» justo en el momento en el que estaba acuciado por el escándalo del Tito Berni y por la polémica ley del sólo sí es sí, que ya ha beneficiado a 750 abusadores, violadores y pederastas.

El mensaje del PP sigue siendo el mismo que lanzó su líder cuando se conoció la intención de Vox de presentar la moción. «El PP no se prestará ni a apuntalar al Gobierno ni a hacer seguidismo de otras formaciones», aseguran fuentes parlamentarias que insisten en el buen momento en el que se encuentra, según todas las encuestas, el principal partido de la oposición.

En cuanto a la sesión vivida en el Hemiciclo, los diputados populares asistían atónitos a la cantidad de mentiras que Pedro Sánchez ha soltado durante su eterna intervención en la Cámara baja.

Líderes en crecimiento económico

Sánchez no ha dudado ni por un momento en asegurar sin pestañear que España es uno de los países que lidera el crecimiento en Europa, después de la pandemia y ante las graves consecuencias que ha tenido la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No sólo no lideramos, sino que España se sitúa a la cola de la recuperación post Covid. España es, junto a la República Checa, el único país que no ha recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia.

Paro juvenil

Fuentes populares aseguran que Pedro Sánchez vuelve a mentir sin tapujos sobre el paro juvenil. La tasa de paro entre los jóvenes españoles se sitúa en el 29,6%, una de las más altas de Europa para vergüenza de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez intenta maquillar el dato asegurando que cuando llegó al Gobierno esa cifra era el doble de alta. Desde el PP desmontan esta patraña socialista con datos: Zapatero dejó el paro juvenil en el 49% cuando abandonó La Moncloa en 2011, Rajoy la redujo al 34%, 15 puntos menos.

Inversión extranjera

Recientemente, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha recibido todo tipo de críticas al anunciar beneficios fiscales para las empresas extranjeras que quieran instalarse y hacer negocios en Madrid. Sánchez intenta hacer ver que España es un país donde hay «seguridad jurídica» y las empresas han invertido en 2022 «44.000 millones de euros». Sin embargo, esa cifra no se corresponde con la realidad. Según datos de Datainvex, la inversión extranjera en España en 2022, con datos actualizados a marzo de 2023 ha sido de 34.178 millones de euros, «un 38,5% menos que en 2018», recalcan desde el PP.

Pensiones

En uno de sus ataques al Partido Popular, Sánchez ha asegurado que de estar los populares en el Gobierno, «habrían congelado las pensiones y éstas habrían perdido poder adquisitivo». Recuerdan desde la bancada popular que quién congeló las pensiones fue Rodríguez Zapatero y que «Pedro Sánchez votó a favor», con la consiguiente merma en las pagas a los jubilados.

Sanidad pública

La izquierda se ha agarrado a la «mala situación» de la sanidad pública en Madrid como salvavidas para intentar evitar una mayoría absoluta de Ayuso en su región. Por eso, Pedro Sánchez ha utilizado los mismos argumentos para atacar el PP en el Congreso: las mentiras contra Ayuso. El presidente ha asegurado que «las listas de espera quirúrgica llegaron a 130 días» bajo las políticas sanitarias de los populares. Pero los datos que manejan en el PP vuelven a dejar en evidencia a Sánchez. «En ningún corte entre 2012 y 2018 se llegó a esa demora», aseguran fuentes de Génova, que sí reconocen que «como mucho se llegó a una demora de 100 días en diciembre de 2012». En cambio, las mismas fuentes recuerdan que los 130 días le sonarán a Sánchez porque bajo su mandato «el PSOE sí ha llegado a esa cifra, concretamente 131 en junio del pasado año». Hay comunidades socialistas que son campeonas en listas de espera sanitarias.

Electricidad barata

Pedro Sánchez ha presumido también en el Congreso de que España «tiene la energía eléctrica más barata de Europa». Esta afirmación no explicaría entonces la descomunal subida de la inflación que se ha venido materializando en el último año en el país. Como siempre, «las trampas y mentiras de Sánchez» caen por su propio peso. Desde el PP afirman que el presidente se escuda en «el precio del mercado mayorista, que obedece a un mix energético distinto en cada país» o en el que tienen influencia factores como la climatología o la dependencia del gas extranjero. Según fuentes populares, «el precio final en comparación es en España un 90% más caro que en Francia y un 16% más que en Alemania».

Ucrania

Desde el PP afean al presidente del Gobierno de coalición que haya presumido de su apoyo «incondicional» a Ucrania. Lo cierto es que precisamente Ucrania ha sido uno de los temas que ha provocado la confrontación entre los socios de Gobierno. El ala de Podemos siempre ha mostrado su disconformidad, pese a sentarse en el Consejo de Ministros, a enviar armas a Ucrania, ya que aseguran que «puede disparar la escalada bélica en lugar de contribuir a la paz». Ucrania, el Sáhara, la ley del sólo sí es sí son los temas que más han distanciado a Sánchez de Podemos, pero que no ha desencadenado una ruptura del Gobierno por el afán de mantenerse en el poder hasta los próximos comicios.