Policías a juicio por comentar imágenes de compañeras que publicó Interior: «Desfile de Victoria’s Secret»

El perfil de TikTok de la Policía Nacional es terreno abonado a la polémica. La red social de videos, muy popular entre los jóvenes, comenzó a ser utilizada por el cuerpo policial en plena pandemia. Y una de sus primeras polémicas, que más tarde se harían habituales, se originó con el vídeo de una agente de Policía Nacional al que algunos comentaristas criticaban por el uso del uniforme oficial para este tipo de iniciativas. Entre los más de 2.000 usuarios que comentaron, hubo varios agentes que terminaron siendo sancionados por mensajes como «ese uniforme para hacer striptease cojonudo, para currar lo dudo». Tras pasar el caso por varias instancias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la sanción impuesta de 7 días de suspensión de empleo.

«Tengo un cadáver bajo mi sótano, me declaro culpable» o «me he saltado el toque de queda, vengan a detenerme», son muestras de los comentarios que recibió este vídeo, uno de los primeros que subía la Policía Nacional allá por noviembre de 2020. Una buena parte de esos comentarios criticaban el uso de uniforme oficial para este tipo de publicaciones, en las que la agente anunciaba la llegada del cuerpo policial a la red social. Primero de paisano y luego con uniforme. El vídeo se viralizó y llegó a otras redes sociales, donde los comentarios se multiplicaron.

Entre la multitud de mensajes que recriminaban la iniciativa y el uso del uniforme oficial para estas cuestiones, uno publicado en un grupo privado policial de Facebook decía: «¿Y este anuncio de embutidos? Súper operativo el uniforme, para hacer striptease cojonudo, para currar lo dudo».

Su autor era un agente de Policía Nacional que fue identificado después de que su comentario llegase, por una filtración del grupo o por una «infiltración» en él, al jefe de la Oficina de Prensa de la Policía Nacional.

La defensa del acusado argumentó en el recurso al TSJM «que no se indica qué comentario desconsiderado y ofensivo ha realizado, ni la identidad de la ofendida, ni las funciones policiales que desarrollaba». Además, el agente instó «reiteradamente a que se le explique cómo ha sido identificado como policía, cuando hizo sus comentarios en un perfil privado».

«Soez y sexista»

«Si el recurrente quiere mantener su privacidad para verter expresiones soeces, sexistas y desconsideradas respecto de sus compañeros, debería cuidarse de no hacerlo en redes sociales, donde pueden ser leídas y retransmitidas por un conjunto de personas indeterminado», alegó en el proceso la Abogacía del Estado.

«El hecho de que miembros del Cuerpo Nacional de Policía publiquen contenido ofensivo en una red social, aunque sea un chat privado, tiene relevancia pública (…) Esta conducta afecta negativamente a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía, en particular perpetuando una idea sexista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no se corresponde con la realidad y contra la que la Administración debe, necesariamente, actuar. Por lo demás, decir en público que una compañera va embutida y que su indumentaria es propia para hacer striptease resulta un comentario ofensivo, gravemente desconsiderado, machista, vulgar y soez y de todo punto intolerable», insiste la Abogacía del Estado.

Otros comentarios

No fue el único agente sancionado por comentarios sobre este vídeo. Son, en total, siete. Algunos de los comentarios sancionados los realizaron mujeres. De todos ellos, se estimaron los recursos interpuestos por autores de afirmaciones como «hay gente que ha muerto portando ese uniforme como para que lo estéis manchando con estas idioteces», «¿No hay compañeras gorditas en el tik tok? ¿Un poco discriminatorio, no? ¡Parece esto el desfile de Victoria’s Secret del CNP! No ha manchado las botas en su vida huli000, un fuerte abrazo para los que entre otros nos partimos la cara en la calle con escoria y nos falta tiempo para hacer el mongolo en el Tik Tok».

El TSJM, finalmente, falló a favor del agente que había calificado el vídeo de «anuncio de embutidos» y ha anulado la sanción de suspensión de funciones por un periodo de 7 días que le había impuesto la Dirección General de la Policía Nacional.