La Policía y la Guardia Civil se despliegan en El Trampolín de Ceuta para desalojar a los 4.000 inmigrantes ilegales que acampan en la playa

La Policía se ha desplegado en la playa de El Trampolín, en Ceuta, para desalojar a los -aproximadamente- 4.000 inmigrantes ilegales que acampan en la zona y trasladarlos a campamentos.

Varias unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han personado en la zona en torno a las 07:20 horas de este jueves, 20 de agosto, con el objetivo de desalojar a los inmigrantes asentados desde hace semanas en esta zona.

El objetivo es trasladar a los magrebíes y subsaharianos que se concentran en la zona a uno de los centros de estancia temporal que se están levantando en Ceuta.

Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado OKDIARIO, una treintena de furgones policiales se han personado en el lugar a primera hora de la mañana, cerrando un perímetro de medio kilómetro para embolsar a los inmigrantes y desalojar este improvisado campamento de chabolas.

La playa de El Trampolín se ha convertido, en las últimas semanas, en un foco de insalubridad. Y es que, miles de inmigrantes ilegales se asentaron allí cuando comenzó la invasión, construyendo chabolas en un tiempo récord. Como pudo comprobar OKDIARIO, muchos de ellos presentaban graves heridas, hacían sus necesidades en la playa y encendían hogueras.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado ya espacios en Ceuta para la acogida de 1.800 inmigrantes, 300 plazas más a las anunciadas por la ministra Elma Saiz el pasado lunes. Las plazas están ubicadas en los espacios Loma Margarita y El Embolsamiento, tendrán carácter temporal y serán «ampliados progresivamente conformen finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos».

Según el Ministerio, el traslado a estas instalaciones se está realizando de «manera voluntaria, ofreciendo a las personas la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida en unas condiciones adecuadas y seguras».