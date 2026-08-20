Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha comparecido en varias ocasiones ante la prensa desde que tuvo lugar en Ceuta la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. Entonces, entraron 80.000 personas procedentes de Marruecos a través del espigón fronterizo de El Tarajal. Sin embargo, en ninguna de ellas ha hecho mención a la quincena de denuncias de violaciones que se han presentado tras la llegada masiva.

La dirigente comunista compareció ante los medios durante su visita oficial a la ciudad autónoma, el pasado 7 de agosto. Ni entonces ni en las entrevistas concedidas más tarde aludió a las 15 denuncias de violaciones que, según fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se han producido en Ceuta tras la avalancha migratoria.

Sin embargo, en mayo de este año sí que acusó a Israel de estar cometiendo torturas, agresiones y violaciones contra activistas: «El régimen genocida de Israel sigue actuando con impunidad, al margen de la legalidad internacional y de los derechos humanos, porque tiene colaboradores necesarios». «Es incomprensible que la Unión Europea no rompa relaciones con Israel», recalcó. La ministra se manifestó en estos términos durante la presentación del libro Palestina. Crónica de un genocidio, de Enrique Olaya.

Comparecencias desde la crisis

En cambio, durante su primera aparición pública tras la crisis de Ceuta, la titular de Infancia se centró en comunicar cuál sería la protección ofrecida por parte de su Ministerio a los menores que habían permanecido en suelo español tras la invasión de julio. Rego elevó la cifra de menores extranjeros llegados a las costas ceutíes hasta los 1.340, aunque Interior fue aumentando ese dato hasta superar los 2.000 menas, número que se ha ofrecido esta misma semana.

Pese a que aseguró que su intención era que «las derivaciones fueran inmediatas», reconoció entonces que podían producirse «en pocas semanas». Y puso el foco en que «todos los niños y todas las niñas sean atendidos». «El procedimiento establece primero atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores en Ceuta», aseguró en esa comparecencia. Entonces no hizo mención de las violaciones.

Por esas fechas, en una entrevista con la Cadena Ser, Rego dijo que comprendía el enfado por la situación en la que se encontraban los menores, sin entrar en mayor detalle: «Entiendo las críticas, hay imágenes que no nos gustan, pero tenemos una coordinación absoluta».

Acusación de racismo contra PP y Vox

En su lugar, Rego ha optado por atacar estos días al PP y a Vox por su postura respecto a los menas. En otra entrevista con Europa Press, la ministra de Infancia acusó a los partidos conservadores de crear una «ficción articulada fundamentalmente sobre una visión racista de la sociedad».

«Hemos gestionado más de 2.000 expedientes de acogida de niños y niñas y no ha habido ni un solo incidente a lo largo de este año en el que se han puesto en marcha estos traslados», indicó la titular de Infancia.

Además, la ministra ha criticado también a través de las redes sociales la posición del PP, que exige que todos los menores se reagrupen con sus familias. Rego asegura que su cartera «siempre» ha priorizado «la reunificación familiar cuando es posible, poniendo los derechos de niños y niñas por encima de todo». Pero aclaran que «en la mayoría de los casos estos niños o no tienen familias, o vienen de situaciones de violencia o abuso» y «devolverlos a eso es una vulneración de sus derechos fundamentales».

Rego acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sumarse «a esta generalización» para «encubrir oportunismo político y sumarse a las posiciones racistas de Vox». «Es una forma lamentable de colaborar con la criminalización de niños y niñas patrocinada por la sucursal del odio en nuestro país, de la que depende para gobernar», añadió la ministra a través de varias publicaciones en la red social Bluesky.