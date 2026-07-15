La ministra Rego se ríe de Baleares: menos dinero que a Canarias, Ceuta y Melilla a pesar del récord de 825 menas

En estos días de alta intensidad de llegada de pateras en la ruta argelina hacia Baleares, el archipiélago acaba de batir el récord histórico de acogimiento y tutela de menas: 825 con los que supera de largo el techo histórico de los 800. Formentera ha pedido recientemente ayuda para atender a los menores inmigrantes no acompañados y el Consell de Mallorca y el Govern han vuelto a clamar al cielo. La respuesta de la ministra Sira Rego es que Baleares recibirá menos ayuda que Canarias, Ceuta o Melilla para atender a los menas.

El Gobierno y las comunidades autónomas abordarán este jueves 16 de julio en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes no acompañados.

Según han avanzado fuentes del departamento que dirige Sira Rego, el Ejecutivo y las autonomías tratarán a partir de las 10.00 el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia, el acuerdo de distribución territorial del crédito destinado a la financiación en 2026 de la atención a migrantes no acompañados por importe de 35 millones de euros y la actualización sobre las actuaciones realizadas en el marco del proyecto Barnahus.

En cuanto a los 35 millones para la infancia migrante, la propuesta ha sido aprobada este martes en Consejo de Ministros, las comunidades autónomas de Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, al verse «afectadas por una mayor presión migratoria», reciben una mayor asignación presupuestaria.

En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Baleares 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunidad Valenciana (2,59 millones). Las que menos son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

Con este crédito, el Gobierno de España apoya a los gobiernos autonómicos para que hagan frente a las necesidades derivadas de la atención inmediata y la acogida de los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Además, las comunidades y ciudades autónomas podrán hacer uso de esta transferencia para los gastos derivados de todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos niños, niñas y adolescentes, incluida su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar. Asimismo, estos fondos permitirán la ampliación de plazas del sistema.

En la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada el abril, las comunidades autónomas gobernadas por el PP (a excepción de Ceuta y Canarias) plantaron a la ministra Sira Rego, al entender que la reunión había sido convocada «de forma ilegal». Además, acusaron al Gobierno de querer «prolongar» el reparto «forzoso» de menores migrantes no acompañados.

Según informaron entonces fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, la reunión no pudo celebrarse por falta de «quórum» y Rego calificó la situación de «absolutamente lamentable» y tachó al PP de «racistas» y de «boicotear» políticas «fundamentales» para la protección de la infancia.

«Y el Partido Popular ha decidido a última hora provocar que no hubiera quórum liderados por la Comunidad de Madrid, que quiero recordar que no ha dejado de plantear recursos ante la justicia que ha ido perdiendo sistemáticamente hasta el día de hoy, que han decidido boicotear, han decidido impedir la celebración de esta conferencia sectorial», apuntó Rego en declaraciones a medios.

En la Conferencia Sectorial de abril estaba previsto que las comunidades recibiesen «información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas».

El orden también incluía la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, así como el estado de implantación del modelo ‘Barnahus’ en España y los próximos pasos a dar.