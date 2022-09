Podemos promueve "despojar" a Juan Carlos I del título de Rey

La figura del Rey Juan Carlos I sigue generando tensión en el Gobierno de España. Los socios minoritarios, Podemos, quieren aprovechar el revuelo provocado por su presencia en el funeral de la Reina Isabel II en Londres para «despojarle del título de Rey y los privilegios que ello conlleva». Los de Ione Belarra preparan “una ofensiva” en el Congreso que obligue al Gobierno del que forman parte y al PSOE a tocar un tema polémico y que puede desgastar a Pedro Sánchez internamente. Si los socialistas “estuvieran por la labor”, apuntan, “sería posible derogar el decreto” que le otorga el único estatus que puede salvar a Juan Carlos I de tener que dar explicaciones ante la Justicia británica por el caso Corinna.

Cuando el ex jefe del Estado abandonó España cercado por las revelaciones de OKDIARIO, en agosto de 2020, este debate ya se puso sobre la mesa. Entonces la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que fue la encargada de gestionar la salida de Juan Carlos I, rechazó la posibilidad de retirarle el título honorífico y en consecuencia, los privilegios que cuenta como los de representación del Estado -que esta semana le negó el Ejecutivo-. Desde entonces, algunos incumplimientos por parte de don Juan Carlos respecto a los términos en los que se acordó su salida de España, mientras los tribunales resolvían sus problemas legales, han hecho aumentar el malestar en Moncloa con él.

El último episodio, y a lo que se quiere agarrar ahora Podemos para lograr su objetivo de despojarle de todos los privilegios como miembro de la Familia Real, es su viaje a Londres, acordado previamente con Zarzuela, para acudir al funeral de Isabel II provocando la primera foto junto a su hijo Felipe VI desde agosto de 2020. Los morados saben que lo ocurrido no ha gustado en Zarzuela ni en Moncloa. Y admiten que “puede ser un momento idóneo para solucionar un problema importante”. Antes, el emérito ya protagonizó otros momentos embarazosos para los que defienden su situación como el viaje que realizó a Sangenjo (Galicia) para acudir a una regata a bordo de un jet privado pagado por la realeza de Abu Dhabi.

Aliados

En esta ofensiva contra el Rey Juan Carlos I Podemos no actúa por libre. La organización que dirige Ione Belarra cuenta con el apoyo del resto de los socios parlamentarios del Gobierno (ERC y Bildu), así como de los separatistas de Junts per Catalunya. Estos últimos, al conocer el desplazamiento del emérito a Londres la semana pasada, ya registraron una batería de preguntas al Gobierno para conocer los detalles del desplazamiento del ex jefe del Estado. Excepto la seguridad, con escoltas que acompañan todos los movimientos del padre de Felipe VI esté donde esté, el resto de gastos no fueron asumidos por el Estado, según fuentes gubernamentales.