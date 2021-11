Podemos contrató a la consultora de un guardaespaldas del ex presidente de Ecuador Rafael Correa para obtener toda la información referente a la seguridad del partido. Unos datos que estaban en poder, exclusivamente, del equipo informático de la formación morada, según ha podido confirmar OKDIARIO. El propósito que buscaba el partido fundado por Pablo Iglesias con este contrato era, según explican fuentes internas de toda solvencia, «elaborar un informe» que respaldase el «despido supuestamente disciplinario» de todo el equipo informático de la organización política. En el proceso también se clonó el contenido de los ordenadores para buscar «filtradores».

De esta manera, con esa maniobra la cúpula de Podemos pasaría a ejercer el control de «todos los equipos informáticos de los trabajadores». Así, los morados podrían evitar filtraciones que pudiesen perjudicarles en investigaciones judiciales como el caso Neurona, el caso Niñera o el caso Dina-Iglesias. «El objetivo se ha cumplido», aseguran a este periódico.

Podemos contrató a la consultora R5 Personal and Corporative Services en mayo de 2020. Fue Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación del partido, la persona que propuso que se contratase a dicha empresa. El administrador de esta sociedad es Ernesto Julián Ruiz Alonso, uno de los tres guardaespaldas o «angelitos» –así se les conoce– que dan protección a Correa en Lovaina la Nueva (Bélgica). El ex presidente ecuatoriano cuenta con estos tres empleados españoles de su máxima confianza que trabajaron, al menos hasta 2018, para la empresa especializada en seguridad e inteligencia UC Global.

La sociedad UG Global es una gran conocida en la Audiencia Nacional, donde se investiga a su fundador, el ex militar español David Morales, por espiar presuntamente al fundador de WikiLeaks Julian Assange. Se da la circunstancia de que Podemos desvió de los fondos públicos 9.725,37 euros para pagar a la empresa de espionaje UC Global tan sólo unos días antes de las elecciones generales del 28A de 2019, tal y como desveló en exclusiva este periódico.

Fuentes internas de la formación morada aseguran que Del Olmo barajó la posibilidad de contratar a Morales para realizar el informe de consultoría. Sin embargo, al constatar que estaba imputado en la Audiencia Nacional optó por llegar a un acuerdo directamente con su empleado, Ernesto Julián Ruiz Alonso, que acababa de constituir la sociedad R5 Personal and Corporative Services sólo unos meses antes. Concretamente el 10 de septiembre de 2019, tal y como figura en los registros consultados para elaborar esta información.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el abogado Eduardo Bárcena, letrado del ex militar David Morales, quien manifiesta que Ernesto Julián Ruiz Alonso, administrador de R5 Personal and Corporative Services, trabajó efectivamente para su cliente. Pero, añade, Morales no tiene ningún vínculo, ni profesional ni financiero, con la empresa de consultoría creada por su ex empleado.

Despido del equipo informático

Con el informe de consultoría sobre la mesa, la cúpula de Podemos –capitaneada por Irene Montero y Ione Belarra– comunicó a seis trabajadores de informática su despido fulminante. Con alevosía y nocturnidad, aprovechando el mes de agosto y el bajo flujo informativo, los dirigentes podemitas cesaron por carta a todos sus técnicos, tal y como contó Vozpópuli. El partido argumentó en la misiva que el despido se debía a «razones disciplinarias por brechas de seguridad».

Podemos apuntó en su carta que el sistema interno había sido atacado durante consultas internas y en las primarias de 2018, debido a «fallos» cometidos por sus trabajadores del área técnica. En el escrito remarcó que había realizado una auditoría que había detectado esos problemas.

Sin embargo, estos trabajadores despedidos de manera fulminante sospechan que su cese se debe a una denuncia anónima de uno de los técnicos, que desveló que el voto en las primarias era fácilmente manipulable. Según manejaban, el pucherazo era un método que la formación podría haber utilizado de forma asequible y, con todas las pruebas sobre la mesa, un juez anuló las primarias celebradas en Collado Villalba en 2018. Se trata, pues, de una nueva purga dentro del partido como la que acabó con el despido de los letrados José Manuel Calvente y Mónica Carmona que denunciaron las irregularidades de la financiación de Podemos, explican a este periódico.

«Controlar ordenadores»

Otros trabajadores barajan que el cese del equipo informático se ha llevado a cabo para «controlar todos los ordenadores» de todos los empleados de Podemos. «La empresa R5 Personal and Corporative Services ha clonado los discos duros de todos los equipos informáticos del partido», de esta manera, apuntan, «pretenden evitar las filtraciones de correos electrónicos internos». Con ese material, el partido dispone de toda la información digital y las posibles pistas que conduzcan a presuntos filtradores.

Las fuentes consultadas concluyen: «En el partido están muy nerviosos por todas las informaciones internas que se están publicando sobre la niñera de Irene Montero». El equipo Informático purgado llevará a Podemos a juicio el próximo mes de enero, si no llegan a un acuerdo previo, por despido improcedente.