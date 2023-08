El PP pide a Sánchez que «asuma» que Feijóo ha ganado las elecciones y le ofrece un «plan programático»

El PP pide al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se reúna con Alberto Núñez Feijóo con el fin de llegar a un «plan programático» para que el líder de los populares sea el próximo presidente del Gobierno. Así lo ha defendido el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, remitiéndose a los resultados electores del 23J al ser su partido la lista más votada. «Sánchez debe asumir que el PP ha ganado las elecciones», ha apuntado.

El dirigente popular le pide a Sánchez que «asuma» que el PP «ha ganado las elecciones» y que se siente con Feijóo para negociar. «Sánchez debería llamar a Feijóo y decirle ‘enhorabuena, has ganado las elecciones, vamos a sentarnos y ver un plan programático de lo que tú propones porque creo que estamos de acuerdo’», ha señalado Bravo este jueves en una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3.

En este sentido, ha pedido llegar a acuerdos en asuntos como «la modificación del sistema de financiación autonómica, la necesidad de aprovechar la oportunidad de gestionar los fondos europeos Next Generation o todo el tema de las renovables y el nuevo sistema energético, la mejora del medio ambiente». «Hay cosas en las que estamos de acuerdo, como en un cambio en el modelo de financiación, sólo hay que ver los programas de cada uno, pero hay que hacerlo con diálogo e ilusión», ha indicado.

«Los españoles quieren que si Feijóo manda una carta a Sánchez ambos se sienten a dialogar. No quieren confrontación, sino acuerdo, consenso y diálogo. Quieren las cosas diferentes y por eso han votado otra cosa. Sánchez debería decir a Feijóo ‘enhorabuena por ganar las elecciones’ y sentarse a elaborar un acuerdo programático», ha reiterado Juan Bravo.

El dirigente popular ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo irá a la investidura en caso de que se lo encargue el Rey Felipe VI tras la habitual ronda de contactos. «Los españoles han dicho que no quieren que siga el Gobierno de Sánchez. Ha ganado las elecciones Feijóo. Nuestro trabajo es conformar mayorías para gobernar y desarrollar un proyecto de transformación y de reforma», ha afirmado.

«Dinero por votos»

Juan Bravo arremete también contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su propuesta para reformar el sistema de financiación para conseguir los apoyos de sus socios separatistas en el Congreso de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez. «La financiación autonómica no se negocia de manera bilateral, se negocia de manera conjunta con las comunidades autónomas. Condonar deuda no es reformar el sistema de financiación es cambiar dinero por votos», ha sostenido.

«En cinco años no ha habido ninguna voluntad de intentar mejorar el sistema de financiación y cuando me hacen falta unos votos lo pongo encima de la mesa. Esta reforma tiene que ser un sistema que no sirva para confrontar a las comunidades autónomas, que sirva para unir porque lo que hay junto a la financiación autonómica es la financiación de los servicios públicos básicos de los españoles, de todos los españoles y eso es realmente lo que está ahí encima de la mesa», ha zanjado.