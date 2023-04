El plan de Feijóo descarta retrasar la edad de jubilación y bajará impuestos al que quiera seguir activo

El Partido Popular lo tiene claro: no aumentará la edad de jubilación en el plan alternativo que prepara frente a la actual reforma de las pensiones del Gobierno de Sánchez. Para compensar esta decisión, los populares aplicarán una importante bajada de impuestos a aquellos que quieran continuar trabajando una vez alcanzada su edad de jubilación. Esta es una de las primeras pinceladas que el PP ha deslizado sobre cómo será su modelo para asegurar la viabilidad de las pensiones. Un documento que, «a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno, pasará por el Pacto de Toledo y no se tramitará hasta que no cuente con el visto bueno de la comisión y los organismos reguladores», han confirmado desde Génova.

«No contemplamos la posibilidad de incrementar la edad de jubilación. No consideramos que sea la solución al problema», han comentado fuentes del PP. El equipo liderado por Alberto Núñez Feijóo ha asumido este compromiso y ha añadido un detalle más. «Estamos estudiando otras fórmulas para compensar esta decisión».

En concreto, el equipo económico del PP apostará por ofrecer que «de manera voluntaria» los españoles que así lo deseen puedan prolongar su actividad laboral y, con ella, su periodo de cómputo. «Hay muchos profesionales que demuestran estar en plenas facultades mucho más allá de la edad de jubilación. Si lo consideran oportuno, no seremos nosotros los que nos opongamos a que sigan trabajando. Lo importante es que no obligaremos a nadie», han explicado desde el PP.

Según afirman fuentes populares, el equipo económico del partido, encabezado por el vicesecretario Juan Bravo, lleva tiempo trabajando en un plan alternativo a la reforma de las pensiones aprobada por el Congreso de los Diputados este pasado jueves. Dentro de este borrador, los populares están estudiando cómo incentivar la continuidad de la actividad laboral, más allá de la edad de jubilación, de aquellos que lo consideren oportuno. «Hay varias fórmulas. Por ejemplo, podemos incluir que aquellos que sigan trabajando no tengan que cotizar. Algo que el trabajador puede ver como una muy buena opción. Y el empleador también estará interesado en que esto ocurra. La clave es bajar los impuestos a aquellos que quieran seguir con su actividad profesional», han confirmado desde el PP.

«Entendemos que hay profesiones en las que esta situación no se puede dar. Hay muchos trabajos que exigen un esfuerzo físico que no se puede prolongar a ciertas edades. Sería un error incrementar la edad de jubilación y obligarles a seguir trabajando», han matizado fuentes populares.

Por su parte, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró hace unos días que la reforma laboral que ha aplicado Francia «es un ejemplo a seguir», dando alguna pista más sobre qué camino seguirá la reforma de las pensiones del PP. Además, el líder popular incidió en que la reforma impulsada por Macron es completamente opuesta a la que ha sacado adelante Sánchez. «Por lo tanto, uno de los dos se equivoca», cargó Feijóo contra la cuestionada reforma del ministro Escrivá.