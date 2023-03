El Gobierno ha logrado sacar adelante la reforma de las pensiones que acarreará, a largo plazo, según advierten entidades como el Banco de España o la AIReF, grandes problemas de viabilidad. La medida se ha aprobado con el apoyo de sus socios Frankenstein y el rechazo de la oposición, que ya avisa: los números no cuadran, el déficit se disparará y las pensiones podrían congelarse o bajar a la larga. Con 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones -la de Vox entre ellas- Sánchez ha logrado aprobar esta segunda parte de la reforma que ya entró en vigor vía real decreto. Una fórmula con la que su Gobierno se encuentra especialmente cómodo. La votación se ha celebrado en el pleno del Congreso celebrado este jueves.

La reforma de las pensiones ha salido adelante ‘in extremis’ después de que los independentistas de ERC hayan apalabrado su definitivo apoyo a la reforma después de negociar con el ejecutivo el compromiso de que las mujeres con reducción de jornada o de baja por cuidados puedan acceder al 100% de la jubilación, sin verse penalizadas. De esta manera, los 13 votos de ERC han salvado la reforma, ya que todo el bloque de la derecha anunció su rechazo y algunos socios de Sánchez no han tenido clara su posición hasta última hora.

El PSOE, por su parte, no ha duda en reprochar al PP su voto negativo. «A los señores del Partido Popular no les gusta nada de lo que proponemos pero luego se aprovechan de todo ello. Es una medida en la que toda la ciudadanía se verá reconocida. Están votando en contra de la dignidad de las familias con hijos con enfermedades graves. La reforma de las pensiones es una medida socialdemócrata, no algo a recortar, como hizo el señor Rajoy cuando metió la mano en hucha», ha atacado la diputada socialista, Mercé Perea. «Se fueron a hablar mal de España a Europa, y eso es deleznable. Aunque les pese, esta reforma ha venido para quedarse. Reforzar frente a recortar», ha concluido la diputada socialista.

La Oposición: ‘No’

Por su parte, la oposición ha mostrado su total rechazo, ya que consideran la reforma un mero «parche con el que ir tirando». Desde el PP aseguran que no pueden estar a favor de una medida que puede hacer bajar las pensiones. «No es admisible que se apruebe una regulación no pactada con todas las partes. Su manera de legislar es lamentable, por suerte les queda poco tiempo. Queremos desmentir la propaganda oficial. Hoy no se vota la revalorización de las pensiones, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Hoy votamos la sostenibilidad de las pensiones del mañana. El problema no es que sólo van contra el PP. Es que van contra las matemáticas, contra la AIReF, contra el Banco de España, contra FEDEA» ha asegurado el diputado popular Jaime Olano.

La AIReF, entidad que estuvo dirigida entre 2014 y 2020 por el propio Escrivá, ha plasmado en cifras los problemas que va a acarrear esta reforma. La mayor preocupación es el incremento de la deuda. Los cambios impulsados por el Ejecutivo en 2021 y 2023, cuando se entraron en vigor las dos partes de la reforma, elevarán el déficit público en 1,1 puntos del PIB en 2050 y en otro punto allá por 2070, disparando la deuda hasta el 186% del PIB.

Además, el 65% del incremento en las cotizaciones recaerá sobre los salarios de más de 54.000 euros anuales. O dicho de otra manera, de aquellos que están por encima de la base máxima de cotización en 2023. Un coste que, en términos de PIB de 2022, supondría 7.800 millones de euros.

El Banco de España, por su parte, suscribe el informe presentado por la AIRef y advierte: «nos preocupa que la productividad de la economía española es baja por muchas razones: la principal, el tamaño del tejido empresarial, que es muy reducido e impide aprovecharse de economía de escala en un mundo de mercados globalizados». Además, recordó que «determinadas barreras regulatorias no favorecen el emprendimiento y la ganancia de tamaño empresarial», explicó este lunes el gobernador de la entidad, Pablo Hernández de Cos.

«Esta medida afecta a todos. A los pensionistas actuales y a los del futuro. Parece que su solución es que paguen los jóvenes. Van a ahogar a las empresas y a las pymes. Los autónomos tendrán que cotizar 200 euros más de media para tener la misma pensión que ahora. Lamentamos la falta de diálogo», ha denunciado el diputado Olano.

«No se puede enviar 48 horas antes de la votación un documento Excel con errores. Se ríe porque sabe que no estará ahí sentado cuando haya que hacer frente a ésto», ha reprochado Olano al ministro Escrivá.

«Si la reforma no es viable, Europa exigirá tomar medidas. Habrá que bajar las pensiones y tocar las cotizaciones en 2025. Nos negamos en rotundo». Recuerdan desde Génova que el actual responsable de la cartera de Inclusión y Seguridad Social estuvo al frente de la AIReF entre 2014 y 2020 y que, durante ese mandato, el ministro defendía lo mismo que el PP ahora. «Hace unos años no insultaba tanto al PP, era la bancada del PSOE la que le tildaba de mayordomo» ha recordado Jaime Olano.

Desde Vox, que finalmente se ha abstenido, han lamentado que este Gobierno «no genera ningún tipo de confianza porque las mismas personas han pasado de defender la contributividad a obviarla en esta reforma. Es una reforma equivocada y no soluciona la sostenibilidad del sistema. Si se aumenta la fiscalidad del empleo, éste se resentirá», ha señalado el diputado de Vox por Valladolid, Pablo Sáez.

A pesar de las duras críticas que el partido de Abascal ha vertido sobre la propuesta de Escrivá, finalmente han optado por la abstención. «El texto recoge algún elemento positivo, como la subida de las pensiones mínimas -contributivas y no contributivas- y una mejora en las lagunas de cotización y medidas encaminadas a suplir los periodos en que las mujeres no han cotizado por haberse dedicado al cuidado de los hijos», han explicado desde Vox al terminar la sesión plenaria.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lamentado que el ministro Escrivá no haya sido capaz de sobrevivir al túnel de lavado del gobierno de Sánchez. «Le pasó primero al ministro Marlaska. Era el máximo perseguidor de los terroristas en el País Vasco. Ahora, usted que siempre veló por el buen funcionamiento de las cuentas, nos presenta esta reforma», ha sentenciado Arrimadas.