Escrivá infló los datos del PIB en el excel que envió al PP para que apoyara las pensiones

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, trató de demostrar la viabilidad de su reforma de las pensiones en un Excel que envió al Partido Popular apoyándose en un crecimiento del PIB al alza y siempre superior al estimado por el Ministerio de Economía. El caso más destacable es la previsión para el año 2025: Escrivá contempla un incremento del 2%, mientras que el Ministerio de Economía cree que España tocará un techo de crecimiento en ese mismo año del 1.8%. Una diferencia de dos décimas que puede resultar escasa en términos del día a día pero que son un mundo en materia económica. Es uno de los varios motivos por los que el Partido Popular se posicionará en contra de la reforma que este jueves se vota en el pleno del Congreso de los Diputados.

2025 no será un año más, sino que es la fecha en la que Gobierno y Bruselas han acordado realizar la primera rendición de cuentas de la reforma. Si no es viable, se tendrán que bajar las pensiones, algo que también ha omitido el ministerio de Escrivá en el Excel que ha enviado al PP y algo a lo que los populares se oponen rotundamente.

Fuentes del PP han denunciado que con la expectativa de crecimiento que ofrece el Ministerio de Economía, más austeras que las de Escrivá, las cuentas no salen y la reforma de las pensiones no será viable. «Da la sensación de que lo han inflado adrede con la intención de cuadrar las cuentas, ir tirando y que en 2025 allá se las apañe el que esté gobernando», lamentan desde el PP.

Con el ‘no’ del PP

Si la reforma planteada por Escrivá no es viable, Europa pedirá a España que lo solucione de dos maneras: tocando las cotizaciones o las pensiones. «Nos negamos a apoyar una reforma que, a largo plazo, puede provocar que se congelen o se bajen las pensiones de los españoles», han anunciado los populares.

Fuentes del PP aseguran estar «decepcionadas» con la actitud que está teniendo el ministro Escrivá en todo este asunto. Recuerdan desde Génova que el actual responsable de la cartera de Inclusión y Seguridad Social estuvo al frente de la AIReF entre 2014 y 2020 y que, durante ese mandato, el ministro defendía lo mismo que el PP ahora. «La AIReF de Escrivá diría ‘no’ a esta reforma, pero lo graves es que es él quien la está encabezando. Está demostrando una gran incapacidad para la gestión. La aplicación de los ERTE fue un auténtico desastre. Y, ahora, nos enteramos de que tiene colapsadas todas las oficinas de la Seguridad Social», le recriminan al ministro desde el PP.

En el PP no entienden, después de esta serie de circunstancias, cómo el Gobierno le puede reprochar su voto negativo para esta reforma. «El de las pensiones es un tema delicadísimo. Es imposible que con los cuatro datos mal puestos que nos han enviado podamos decir que sí. La reforma lleva implícita medidas que pueden tener vigencia hasta el año 2065. Jamás nos embarcaremos en una medida así», han defendido fuentes del PP.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo no ha cesado en denunciar durante los últimos 15 días que Escrivá no estaba facilitando ni un solo detalle de la reforma. «Así es imposible votar a favor de la medida. Una vez más, les han entrado las prisas. Han tirado de Real Decreto, se reunieron con los sindicatos sin avisar a nadie más, no nos han informado sobre qué han negociado con Bruselas. Y lo último ha sido lo de los Excel».

El Ministerio de Seguridad Social, tras la insistencia del Partido Popular por conocer algún dato concreto de la reforma, decidió enviar a Génova un Excel de tres páginas. «No tiene ni pies ni cabeza. Hay datos con erratas. Se escudan en un crecimiento que ni siquiera avala el propio Ministerio de Economía. Otro ejemplo: aseguran, hoy, que la tasa de desempleo en 2050 rondará el 5%. Con datos así no hemos podido hacer nada», han explicado fuentes del PP.