El Partido Popular derogará la reforma de las pensiones aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados cuando llegue a Moncloa. «Llevaremos nuestra propuesta al Pacto de Toledo, escucharemos a todas las partes, buscaremos el aval de Europa y de las entidades como la AIReF, el Banco de España y el resto de organismos. Haremos un documento que se pondrá encima de la mesa y, justo ahí, reformaremos automáticamente esta reforma», ha anunciado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.

«El Gobierno de Sánchez, lleno de sombras, está presumiendo de haber logrado dos hitos en esta legislatura. El problema es que en los dos está engañando a los españoles. Al igual que Zapatero en 2009, que las terminó congelando, Sánchez nos dice que las pensiones están aseguradas cuando su reforma lleva implícita una posible rebaja». Así de contundente se ha mostrado este viernes Juan Bravo, el vicesecretario de Economía del PP.

Desde Génova critican que Sánchez se está jactando de haber logrado sacar adelante la reforma laboral y la reforma de las pensiones, cuando ambas normas, lejos de ser buenas para España, están llenas de «contradicciones» y «datos maquillados». «Esta reforma no deja de ser un parche para salvar las autonómicas y las generales que se convertirá en una bomba de relojería para el próximo Gobierno», ha denunciado el dirigente popular.

Desde el PP no se han mostrado optimistas con la recién aprobada reforma de las pensiones. «Han ocultado a los españoles que esta reforma lleva implícita una posible bajada de las pensiones en 2025. Zapatero en 2009 aseguró que las pensiones estaban garantizadas. Corbacho dijo en el propio 2010, antes de congelarlas, que había que mirar al 2020, que hasta entonces no habría ningún problema respecto a las pensiones. Ahora Sánchez dice que todo va bien pero, por detrás, pacta con Europa que en 2025 se haya ya una primera revisión. Un Sánchez que, por cierto, votó como diputado nacional congelar las pensiones, algo que jamás ha hecho el PP», ha explicado Bravo.

«El problema está en que Sánchez nos engaña en cuanto a términos económicos, la base de todo. Que el dato de inflación sea menor que el del pasado año, no significa que sea bueno, porque sigue incrementando. Si el año pasado engordamos cinco kilos y éste, cuatro, no hemos ido a mejor. Ahora pesamos nueve kilos más. Es así de sencillo. Se escudan en esa bajada, que es una bajada pero que no es buena. La inflación es el mayor problema de todos y su carga la soportan las familias», ha explicado Juan Bravo. Al termómetro de la inflación, Bravo ha añadido a los preocupantes datos de cotización. «España se está apagando», ha sentenciado el vicesecretario del PP.

Los de Feijóo no entienden tampoco cómo Sánchez puede presumir de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones «como sus dos grandes hitos de esta legislatura». «No hay ni un informe de Europa entre 2013 y 2019 que advirtiera que la reforma laboral que nosotros pusimos en marcha estuviera mal. ¿La cambiaron por ideología? Sólo sabemos que se acogieron a los ERTE de Fátima Báñez. Nos dan la razón en eso. El problema aparece cuando su medida estrella es la de pasar los contratos temporales a fijos discontinuos y observamos que no ha supuesto ni una sola mejora a los españoles. Ni mejor cobertura, ni mejores condiciones de despido, ni una mejora de la financiación. Nada», ha denunciado Juan Bravo en sala de prensa. Además, desde el PP recuerdan que, actualmente, hay 450.000 fijos discontinuos sin trabajar, «otro dato oculto y maquillado por el Gobierno», ha concluido Bravo.