En una entrevista no apta para diabéticos, El País se postró este domingo ante Yolanda Díaz tras pactar la reforma laboral con la CEOE. «Los trabajadores recuperan derechos perdidos hace tiempo» o «Díaz atesora ya un logro histórico» son algunos de los piropos que le dedicó el diario ‘sanchista’ a la ministra comunista. Pero lo más llamativo fueron los rodeos de Díaz -a la que Ada Colau llamó «líder mundial»- para evitar reconocer que está embarcada en un proyecto político personal. Y lo hizo con eufemismos marca de la casa que cada vez resultan menos creíbles: «No es un proyecto político, es una conversación con los ciudadanos sobre el futuro de España».

En la entrevista con El País, Díaz dice estar volcada en la gestión de su ministerio y niega haberse embarcado en un proyecto político para ser candidata de la izquierda y sucesora de Pablo Iglesias:

P: Ha declarado que renuncia a ocupar la esquinita a la izquierda del PSOE y que prefiere una izquierda más transversal que ocupe más espacio. ¿Es el mismo proyecto político que lideró en su día Pablo Iglesias con el que Podemos consiguió 71 diputados, o se diferencia en algo?

R: Estoy volcada en la gestión del ministerio. Lo que voy a hacer a partir de ahora es abrir una gran conversación con la sociedad española, pero no para un proyecto político. No estoy hablando de una candidatura. Creo que nuestro país está hastiado de proyectos políticos. Yo quiero cambiar la vida de la gente de verdad, por eso me seduce más lo pequeño. Lo que voy a hacer es abrir una conversación con los sectores profesionales de la sociedad española, que además no voy a hablar yo, van a hablar ellos. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, qué política de ingresos públicos entiende una parte de nuestro país que debe tener España, que sigue teniendo entre siete y ocho puntos de diferencia con la media europea. Eso es otra anomalía tributaria.

Yolanda Díaz sigue escondiendo sus cartas de cara a su futuro político mientras se deja querer por sectores de la izquierda que le piden que sea la candidata a las próximas generales. Así sucedió cuando el 13 de noviembre la vicepresidenta del Gobierno fue aclamada en un acto organizado en Valencia por Mónica Oltra (Compromís). En el mismo también participaron Ada Colau (Barcelona en Comú), Mónica García (Más Madrid) y Fátima Hamed (Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía). «Esto es el comienzo de algo maravilloso», dijo Díaz. Una semana después, Ada Colau la entronizaba como la próxima líder mundial: “Nunca quisiste ser presidenta ni líder mundial, pero te ha tocado, España te necesita”.

Pero Díaz insiste en que ella no será candidata de nada ni tiene proyecto político. Y para ello recurre al mejor estilo podemita en envolver sus mentiras con el celofán de los eufemismos. No diga «proyecto político», diga «conversación con la sociedad española». No cuela.

Gamarra: «No tiene un perfil presidenciable»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, no ve a Yolanda Díaz con «un perfil presidenciable» porque considera que es «una ministra comunista» y su ideología «no la cambia ningún tipo de acuerdo», en referencia al pacto que ha sellado con patronal y sindicatos para la reforma laboral.

«España sociológicamente no es un país que vaya a poner al frente de su Gobierno a un presidente comunista», ha declarado Gamarra, pocos días después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el decreto ley que regula la nueva legislación laboral que ahora tendrá que ser convalidado por el Congreso.

En cuanto a si cree que el tanto que se ha apuntado Díaz tras su acuerdo con patronal y sindicatos apuntalan su perfil presidenciable en una futura candidatura en las generales, ha indicado que «es una ministra comunista y la ideología comunista de Yolanda Díaz no la cambia ningún tipo de acuerdo».

«Que haya llegado hasta donde ha llegado en base a una coalición, creo que es lo máximo que podía alcanzar y ya ha llegado hasta ahí», ha declarado. Preguntada entonces si no la ve como cartel electoral en unas generales ha señalado que eso lo tiene que decidir su partido. «Lo que no la veo es con un perfil presidenciable», ha declarado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press.