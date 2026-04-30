Paripé en el Congreso: la izquierda simula «blindar» el aborto en la Constitución sin mayoría para reformarla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado los trámites en el Congreso de los Diputados para intentar «blindar» el aborto en la Constitución Española, pero es consciente de que no lo logrará, porque no tiene la mayoría suficiente para acometer esa reforma. Tanto el PP como Vox, acusan al Ejecutivo de Sánchez de hacerlo en «fraude de ley» y «con fines propagandísticos». La iniciativa ha superado el primer trámite, pero todos, empezando por el propio Gobierno, saben que necesitan una mayoría cualificada, de 210 votos a favor, que no tiene ni prevé tener.

Los socios de investidura han acompañado a Sánchez en esta ocasión, pero en un primer trámite, que consiste en el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y por Vox, que han pedido, literalmente, la devolución del proyecto de reforma constitucional en su artículo 43. En total, 171 votos a favor de rechazar la iniciativa del Gobierno (PP, Vox y UPN) y los 177 votos Gobierno y socios de investidura: PSOE, Sumar, Bildu, ERC, Junts, Podemos , BNG y CC) en favor de la tramitación, han permitido seguir adelante una reforma que no verá la luz, puesto que la Carta Magna requiere un total de 3/5 de los votos de la Cámara para ser reformada.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido un debate «riguroso y honesto» mientras conminaba a la bancada de la oposición a estar presente en «un momento histórico» para los derechos de las mujeres. Sin embargo, desde el PP y Vox le han recordado que no tiene mayoría para acometer esa reforma y que la iniciativa gubernamental no se llegará a materializar. Por lo que la diputada popular Silvia Franco, ha sentenciado que esta iniciativa «es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos, que tiene la confianza ciudadana erosionada» y ha añadido que «tratan ustedes de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece, porque no les pertenece».

Coincide con esta visión el diputado de Vox, Joaquín Robles, ha acusado al Gobierno de hacer electoralismo y ha añadido que Sánchez está intentando «ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción».

El «blindaje» de la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución presentado por el Gobierno consiste en la modificación del artículo 43, al que se añade un cuarto punto en el que dice textualmente: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». Un punto que, en todo caso, no se incorporará finalmente a la Carta Magna y morirá en el transcurso parlamentario.