El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha seguido el ejemplo de Pedro Sánchez y ha optado por mantener el silencio ante la tragedia en el Medusa Festival de Valencia donde ha fallecido un joven natural de Daimiel (Ciudad Real), provincia castellanomanchega.

Asimismo, el PSOE de Ciudad Real tampoco se pronunciado sobre la tragedia a través de sus redes sociales. Inclusive la diputada nacional de Ciudad Real en el Congreso de los Diputados, Cristina López Zamora, ha mantenido el silencio ante el fallecimiento del ciudadrealeño.

Ahora bien, el líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha lamentado el terrible suceso y ha dado el pésame a la familia y amigos del joven a través de sus redes sociales.

Lamento la pérdida de este joven natural de Daimiel. Mi pésame a la familia, amigos y a toda la localidad tras este duro suceso. https://t.co/AQpXdC5CxY — Paco Núñez (@paconunez_) August 13, 2022

Por su parte, Pedro Sánchez no ha mostrado su públicamente su preocupación ante un hecho tan grave. El presidente continúa así con su silencio desde que se fue con su mujer, Begoña Gómez, de viaje a la Residencia Real de La Mareta para disfrutar de unas vacaciones con todos los lujos y sin renunciar a nada. Una estrategia que también desató las críticas cuando hace unos días no salió de su retiro para defender al Rey frente a los ataques de sus socios de Podemos por no levantarse ante la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro.

Y no es que esté completamente inactivo. Sánchez si aparta su descanso para lo que le interesa. Como ayer. El presidente si tuvo tiempo para compartir un post del PSOE con el que conmemoraba el aniversario de la creación de UGT: «Hoy 12 de agosto es una fecha marcada para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En 1888 se funda UGT, el primer sindicato de España. 134 años de defensa de los intereses de la clase trabajadora», rezaba el texto. También puso un comentario sobre el Día Internacional de la Juventud.

Esta actitud contrasta con la manifestada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el cual sí ha lanzado un mensaje de preocupación y apoyo por lo sucedido en el festival valenciano. «Mis condolencias a la familia y seres queridos del joven que ha fallecido y mis deseos de pronta recuperación a los heridos y todo mi cariño a sus familiares», ha dicho el presidente del PP a través de sus redes sociales.