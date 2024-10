Page reivindica la «coherencia» de su Gobierno pese a los «pescozones» de Sánchez

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que su gobierno regional trata de mantener la «coherencia» a pesar de recibir muchos «pescozones» del Ejecutivo nacional por llevar la contraria «a los cambios de tendencia o a los cambios de viento o de opinión permanentes». El líder autonómico ha sostenido que ser coherente es «obligado» en la actitud normal de un político «y mucho más en la España que vivimos».

Durante su discurso en el debate sobre el estado de la Región, García-Page ha asegurado que la gestión de su administración no produce «miedo» a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. «Creo sinceramente que en esta región no existe miedo de la misma forma que no existe el odio social generado desde el Gobierno, un populismo barato que ahora abunda tanto en España. De la misma manera que no nos preocupamos de buscar enemigos sino de buscar soluciones», ha el presidente de Castilla-La Mancha en clara alusión a la gestión política del Gobierno de Pedro Sánchez.

García-Page ha explicado que en su gobierno puede haber errores por negligencia pero que en ningún caso es su propósito generar «banderías, frentismos, bloques o ciudadanos buenos y malos». En este sentido ha defendido que en la región se respira «un ambiente distinto» al del resto de España basado en la estabilidad, la certidumbre y propiciado por la capacidad de escuchar, dialogar y pactar.

«Obviamente es una excepción comparado con lo que está pasando a nivel nacional y que a todos nos abruma día a día. Aquí además se puede decir con bastante tranquilidad que desterramos el sectarismo y el frentismo, de hecho se firman permanentemente acuerdos con agentes sociales, con organizaciones de todo tipo y también con administraciones gobernadas por el Partido Popular o formaciones independientes. El que no se genere un frentismo para generar ruido que tape los defectos del momento presente significa claramente que aquí se contribuye desde el poder público a un ambiente de tolerancia, de diálogo, de consenso, de normalidad», ha señalado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha continuado explicando que bajo su mandato se respira un ambiente de honestidad aunque «haya gente que busque ensuciar la política. Además ha señalado que siempre se han movido por criterios de colaboración y por mantener la «cordialidad institucional» a pesar de que se haga desde la discrepancia.

Emiliano García-Page también ha vuelto a atacar los planes del Gobierno de España en cuanto a la financiación singular planteada para Cataluña, retomando su amenaza elevada en una declaración institucional el pasado 31 de julio y asegurando que «se acabó el populismo».

Durante su discurso el líder regional ha pedido «ayuda y colaboración» para enriquecer un debate sobre financiación que «puede encontrar puntos en común» si se desliga de «coyunturas políticas».

«Es un modelo muy serio de gestión que lleva mucho tiempo retrasado y requiere un debate sereno. En esta materia, se acabó el populismo», ha abundado, añadiendo que el nuevo modelo de financiación «o es de todos y entre todos, o no lo habrá».