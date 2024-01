Page contraataca: «Me aplauden si me reúno con Puigdemont y se disgustan si hablo con otros presidentes»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha vuelto a cargar contra el PSOE y Moncloa por sus cesiones a los independentistas. Después de decir que su partido está ya «en el extrarradio de la Constitución, el dirigente castellanomanchego ha lamentado que le «aplaudan» si se reúne con Carles Puigdemont, pero «se disgusten» si habla con algunos presidentes autonómicos.

«O sea que si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Pero si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Me parece que ese no es el país en el que yo creo», ha señalado en declaraciones ante los medios en Cardenete (Cuenca) tras inaugurar una escuela infantil.

El dirigente socialista autonómico se ha pronunciado así después de que Ferraz y Moncloa salieran en tromba contra él por decir que el PSOE «está en el extrarradio de la Constitución» por incluir el terrorismo en la Ley de Amnistía para seguir negociando con los independentistas.

Preguntado, precisamente, por las críticas que le están costando sus declaraciones, Page ha manifestado que «si uno va al baile, tiene que estar preparado a que le pisen, y a los que no sabemos bailar, más todavía, por tanto, a mí no me preocupa que haya debate y diálogo».

En este sentido, ha respondido a María Jesús Montero, que le acusó de querer «buscar notoriedad»: «Yo ya con la edad que tengo no voy a crecer ni voy a tener un palmo más, ni políticamente ni físicamente. A mí lo que me preocupa, como le preocupa a todos los españoles, es la notoriedad de Puigdemont».

Respecto a la conversación que mantuvo en Fitur con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y Fernando López Miras, de la Región de Murcia; se ha preguntado por qué se ve como «delito» hablar con otros dirigentes autonómicos, pero no reunirse con Puigdemont.

Financiación autonómica

Preguntado por si hará frente común con los presidente de comunidades del PP respecto a la financiación, García-Page ha defendido que «es legítimo» que cada presidente busque lo mejor para su tierra: «Yo no he decidido que los presidentes de todas las comunidades vecinas sean del PP».

«Ya me gustaría que fueran todas del PSOE, pero lo cierto y verdad es que no lo son», ha dicho, para agregar que no va a dejar de intentar entenderse institucionalmente con cualquier responsable político.

Así, ha defendido que «en el terreno de la financiación» no va a dejarse «llevar por ningún tipo de filia política». «Cuando nos estamos jugando las habichuelas, mi objetivo es defender esta tierra. Objetivamente hablando, estamos en un modelo de financiación junto a otras tres autonomías, y me da lo mismo si las gobierna el PP o los independentistas porque hablamos de las cosas del comer», ha agregado.

Page ha dejado claro que «aquí no hay un debate territorial» y su comunidad «se va a dejar la piel por conseguir mejor financiación» porque, ha recordado, «no quiere el dinero para hacer referéndums ilegales, lo quiere para hacer guarderías, centros de salud, residencias de mayores y hospitales».

«Lo importante es que están pasando muchas cosas importantes en España y creo que es más importante que se pueda hablar de ellas, que no pasar de puntillas», ha sentenciado.