«Mientras se pueda, aquí seguiremos». Así se despedía el periodista Sergio Gregori en el programa El Tablero de Canal Red, la tele de Pablo Iglesias. Y ya no ha vuelto. Porque antes de esa despedida había lanzado una serie de diatribas político-filosóficas contra el arribismo, el servilismo político y la falta de pluralidad. Un speech que no ha debido gustar al ex líder morado Pablo Iglesias, porque días después Sergio Gregori ha sido purgado tras su discurso interpretable contra las presiones.

Este lunes, aparecía en pantalla otra persona, Laura Arroyo, presentando el programa de Canal Red, que hasta la semana pasada, encabezaba el purgado Sergio Gregori. El periodista expresó también en redes sus problemas en la tele de Pablo Iglesias, un día después de su discurso: «Hace muchos meses que no escojo los temas de El Tablero TV. Y varios más en los que tampoco planifico las meses y sus correspondientes tertulianos. De facto, dejé de dirigir en julio», escribió el pasado 18 de enero. Más claro, no pudo expresar quién manda, y sobre todo, cómo manda Iglesias en el programa y en el canal.

Es cierto que cuando constituí @ElTablero_TV hice una primera búsqueda de perfiles (y muchos de los tertulianos de aquella fase siguen hoy). También es cierto que he reclamado desde el inicio pluralidad y diversidad. Pero no, hoy no hago las mesas. — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) January 18, 2024

Añadía Sergio Gregori en sus redes que «hice una primera búsqueda de perfiles (y muchos de los tertulianos de aquella fase siguen hoy). También es cierto que he reclamado desde el inicio pluralidad y diversidad. Pero no, hoy no hago las mesas». Es decir, escribe negro sobre blanco sobre la falta de pluralidad en Canal Red. Una semana después, ha sufrido una purga en el medio de Pablo Iglesias.

Algunos cofundamos Canal Red creyendo que romper el bloque de poder mediático estaría por encima de la pugna partidista en la irrelevancia de un espacio político marginal. Que nadie se confunda: no tenemos precio. No nos compran ni con un acta de diputado ni con un plató. pic.twitter.com/IFTpfOaLZ9 — Sergio Gregori (@GregoriMarugan) January 17, 2024

Este lunes, el programa El Tablero, de Canal Red, era presentado por Laura Arroyo, que trató de explicar la ausencia del purgado Sergio Gregori sin nombrarle y sin citar el desencuentro, con un incuestionable tono displicente: «Estamos encantadas de tener voces diversas y de dar voz a quien nunca tiene voz en los medios de comunicación, pero a estas alturas no vamos a aceptar que se ataque lo que representa Canal Red y a los muchos compañeros y compañeras que con mucho esfuerzo y mucha militancia sacan este proyecto adelante. Gracias por seguirnos, gracias por hacer posible Canal Red, bienvenidos y bienvenidas a El Tablero». Así empezaba la presentadora en su velada alusión a las críticas del apartado Gregori.

Y ha continuado: «Canal Red son las 18.000 personas que pagan nuestros salarios y toda la gente que sigue nuestros programas a diario, y, por tanto, les debemos un respeto. En Canal Red siempre hemos dejado claro que queremos trabajar con rigor, pero no somos neutrales y tenemos una línea editorial que podrá gustar más o menos, pero que es la nuestra», aseguraba Laura Arroyo en su alocución inicial.

Las críticas desde sectores de la despedazada izquierda contra la purga de Pablo Iglesias a Sergio Gregori han brotado en seguida. Izquierda Unida, por ejemplo, asegura que: «Es una mala noticia que un periodista tan honesto y trabajador como Sergio Gregori sea cesado por un medio de comunicación como represalia por expresar sus ideas».

Es una mala noticia que un periodista tan honesto y trabajador como Sergio Gregori sea cesado por un medio de comunicación como represalia por expresar sus ideas. En este caso ideas a favor de la unidad de la izquierda y la convergencia política. https://t.co/HCZor1qQb0 — IU Bruselas🔻🇵🇸 (@IUBruselas) January 22, 2024

La analista política de izquierdas Elisabeth Duval, antigua podemita ahora atacada por los morados, ha sido extremadamente clara: «De purga en purga hasta la irrelevancia final, primero como tragedia (en el partido) y después como farsa (en el canal)».