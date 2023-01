Pablo Iglesias promete irse «a vivir a otro país» si gobierna Vox

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha prometido que dejará España y se irá a vivir a otro país si el PP y Vox gobiernan tras las próximas elecciones generales. «Muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación», ha afirmado el ex líder podemita.

No es la primera vez que el ex dirigente de la formación morada manifiesta desprecio hacia el partido que dirige Santiago Abascal. Ya en 2021, cuando era el candidato de Podemos para las elecciones de la Comunidad de Madrid, Iglesias arremetió contra Vox por no condenar las amenazas que recibió en una carta con cuatro balas dentro. Llegó incluso a plantearse no acudir a los debates electorales en los que estuviera presente alguien del partido conservador por «amparar el terrorismo».

«Es gravísimo que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que yo hayamos recibido esas balas. Es inaceptable y nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox. Si una amenaza terrorista la ponen en duda es una prueba más de que no son una fuerza democrática», aseguró Iglesias durante una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno, que ahora imparte clases de política en la Universidad Complutense de Madrid, enseña a sus alumnos lo importante que es el marxismo y sus tesis de que «la revolución tiene que ser básicamente una insurrección armada». También deja entrever su predilección por el Gobierno comunista chino: «Hay una cosa que es ciertamente una ventaja de China y es que no hay elecciones. Entonces, aunque puede haber luchas internas en el Partido Comunista Chino, es un país que puede hacer planificaciones de 30, 40 ó 50 años», relata Iglesias en en su primera clase de la asignatura Gobernanza Global, en la que un redactor de OKDIARIO logró colarse.

Ahora bien, con estas palabras sobre Vox no es la primera vez que Iglesias cuestiona el funcionamiento de la democracia en España. El ex vicepresidente segundo aseguró, en plena campaña para las elecciones en Cataluña en 2021, que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión (Oriol Junqueras, de ERC) y otro en Bruselas [en referencia a Puigdemont]».