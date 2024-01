Pablo Iglesias defiende tener «empatía» con los etarras presos que han cometido «crímenes en el pasado»

Pablo Iglesias, ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, defiende que se tenga «empatía» con los presos de la banda terrorista ETA que han «cometido crímenes en el pasado». Para sorpresa de nadie, Iglesias ha salido en defensa de la actriz Itziar Ituño tras las fuertes críticas que ha recibido por encabezar una manifestación en Bilbao que pedía la excarcelación de los asesinos etarras. Para fundamentar este apoyo, el podemita ha compartido un artículo de su panfleto, Canal Red, en el que la periodista Carmela Negrete defiende fervientemente a Ituño.

«Desde 2018 ya no existe ETA. Se disolvió. Es historia. Finito. Adieu», jalea Negrete, como si eso quisiera decir que las casi 900 víctimas mortales de la banda terrorista también hubieran desaparecido, o las responsabilidades penales de los que perpetraron sus asesinatos, o como si también se hubieran disuelto los más de 300 crímenes sin resolver los terroristas.

La periodista califica de «error» la decisión del concesionario BMW Lurauto de dar por concluida la colaboración con la actriz de La Casa de Papel y Berlín porque Ituño «actuaba por la democracia» al participar en la marcha proetarra convocada por los colectivos Sare y Etxerat en la que también estuvieron presentes los socios de Pedro Sánchez, Bildu, Junts, ERC, Podemos, PNV y BNG.

Según la lógica descabellada de la autora del artículo que suscribe Pablo Iglesias, «si hacemos como si el pasado fuese presente y los crímenes de ETA fueran actuales, como si el grupo no se hubiera disuelto, entonces los crímenes de BMW en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y en España durante el golpe de estado seguirían también vigentes y habría que ‘desvincularse’ de dicha firma».

🚗🇩🇪 BMW despide a la actriz vasca Itziar Ituño y le recuerdan su pasado nazi – Diario Red Por @carmelanegrete https://t.co/cRmABGuQEZ — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 16, 2024

«La familia principal accionista de la marca de coches de calidad teutona, la familia Quandt, una de las familias más ricas de Alemania, llegó a tener un campo de concentración propio en una fábrica de baterías de su propiedad llamada AFA. El fabricante Herbert Quandt, abuelo y bisabuelo de los herederos, era miembro del partido nazi NSDAP y ayudó a financiar al dictador alemán Adolf Hitler», afirma Negrete.

«En su fábrica, al parecer, los presos tenían que manipular metales pesados sin protección y estaban sometidos a jornadas de doce horas, con control y disciplinas exhaustivos. Tal vez el problema de no tener empatía para con la situación de presos que han cometido crímenes en el pasado sea que la familia Quandt se libró de los juicios de Núremberg», razona.

Después de recordar que BMW reconoció los hechos y su responsabilidad en los mismos y que, por tanto, ahora aboga «activamente por una sociedad abierta y libre de discriminación» y por la «tolerancia, apertura y diversidad», la autora califica de «bastante llamativo» que la empresa afirme no querer tener que ver con «actos de contenido ideológico» en el comunicado en el que informó del cese de la colaboración con Itziar Ituño y, al mismo tiempo, se comprometa con la «tolerancia, apertura y diversidad».

«Al fin y al cabo, la organización armada ETA se fundó durante la dictadura franquista para luchar contra la dictadura, que no solo había asesinado a cientos de miles de personas, sino que estableció un régimen del terror en el que se perseguía a la disidencia, con campos de concentración, ejecuciones, tortura. En la que no había justicia social y se robaron los hijos de los enemigos políticos», obviando que hasta la muerte de Franco, ETA cometió 43 asesinatos, lo que supone apenas un 5% de los casi 900 asesinatos que perpetró la banda terrorista.

«BMW debería saber que fomentar la paz social en el País Vasco, reconociendo los derechos de presos, supone apoyar la ‘revisión del pasado’ y ‘prevenir futuras injusticias’», escribe Negrete, por lo que opina que «BMW debería agradecer a la actriz Itziar Ituño no solo su trabajo de publicidad, sino el haber creído que la política de la empresa, que pregona en su página web, de entendimiento y democracia, también se aplicaba al caso español».

Los Quandt, dueños de BMW, son una de las familias más ricas de Alemania. Como demostró el investigador Joachim Scholtyseck, el origen de su riqueza proviene de sus vínculos con los nazis. Toda mi solidaridad con Itziar Ituñohttps://t.co/rauoFOpNtB https://t.co/niaBYOgzMT — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 15, 2024

Podemos con Itziar Ituño

Pero Pablo Iglesias no es el único miembro de Podemos que ha salido rápidamente a defender la actitud proetarra de la actriz Itziar Ituño. Irene Montero y Pablo Echenique también han preferido mostrar su solidaridad con la actriz que con las víctimas del terrorismo.

«Si vas a rescindir el contrato con una actriz como Itziar Ituño apelando a una banda terrorista que ya no existe, lo mínimo es que te recuerden que BMW hizo su fortuna colaborando con Adolf Hitler, que tampoco existe ya», escribía Echenique aludiendo al mismo artículo que ha compartido Pablo Iglesias.

Por su parte, la ex ministra de Igualdad se suscribía el mensaje: «Aquí estamos con Itziar Ituño y contra los inquisidores reaccionarios. «Vengo del País Vasco, vengo de un barrio obrero, tengo conciencia feminista, tengo conciencia de clase… y siempre he sido así. A quien no le guste, que no mire». ¡Una de las nuestras!».

Además, los propios presos de ETA también han apoyado a Itziar Ituño. Sare, la plataforma de apoyo a los terroristas, ha asegurado que existe una «campaña de criminalización» contra Ituño y ha pedido a las instituciones públicas que se posicionen ante esta situación «que afecta a derechos fundamentales».