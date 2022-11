Pablo Iglesias quiere volver a la política activa. Y así lo ha trasladado al núcleo duro de Podemos. Pero, lejos de pedirlo directamente, el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de la formación morada se ofrece a modo de salvavidas si la confluencia de los morados con Sumar no sale adelante. Este fin de semana, en la Universidad de Otoño que organiza el partido, Iglesias trasladó a varios dirigentes del partido y a algunos de los fundadores su disposición a volver a liderar la candidatura en las elecciones generales «por si puedo ayudar en algo». Todo al mismo tiempo que arremetía duramente contra la actual líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, como si buscase certificar la ruptura, pese a haberla lanzado como candidata en las próximas elecciones cuando dejó él el Gobierno en marzo de 2021.

Tras un año y medio fuera de la política institucional, aunque tutelando y marcando el discurso a Podemos desde su posición mediática en los distintos medios de colaboración en los que colabora, Pablo Iglesias vuelve a tener sed de poder. Y después de comprobar que Yolanda Díaz no está siguiendo sus directrices, pese a investirla como su sucesora, el ex vicepresidente del Gobierno se pone a disposición de la actual dirección podemita para salvar el proyecto que fundó, pero que ahora peligra ante el auge de la ministra de Trabajo. Lo ha dejado caer en una conversación ante Juan Carlos Monedero, Irene Montero, Pablo Fernández y Sofía Castañón.

Y es que en Podemos dudan de que los morados vayan a sumar con Díaz. Este mismo lunes, el coportavoz Javier Sánchez Serna aseguraba que la vicepresidenta segunda debe decidir si quiere ser o no su candidata. Aunque por ahora esperarán, la espera no será eterna. Si la promotora de Sumar no se decide antes de acabar el año, como tenía previsto, Podemos preparará su candidatura por libre. Posiblemente, con Iglesias entrando en juego de nuevo.

Animadversión

La indisciplina de Díaz frente a Iglesias ha provocado que el ex líder morado ya no esconda su animadversión contra su elegida al abandonar el Gobierno. Este domingo, durante la clausura de la Universidad de Otoño, Iglesias se soltó la melena y empezó a arremeter contra la vicepresidenta segunda del Gobierno. De hecho, llegó a tachar de «estúpido» que piense que el proyecto de Sumar pueda hacer desaparecer a su organización de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo del año que viene.

Podemos, que todavía no tiene candidato en las principales plazas del país y que está teniendo verdaderos problemas para encontrar voluntarios, sostiene que su voluntad sigue pasando por confluir con el nuevo proyecto personal de Díaz que ellos califican de «su partido». La vicepresidenta, por su parte, prefiere hablar de «proyecto transversal sin siglas políticas». Algo en lo que chocan unos y otros y que puede hacer descarrilar cualquier posible acuerdo. Iglesias, en su intervención en la Universidad de Otoño, opinó que algunos piensan que es una «magnífica oportunidad» para que el partido que fundó «tenga un mal resultado» e «IU desaparezca». Y todos miraron a Díaz.