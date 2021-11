Pablo Echenique, secretario de Programa de Podemos, ha sacado a relucir este lunes su pasado como científico para argumentar tesis comunistas como que «el calentamiento global es por el capitalismo». El también portavoz morado en el Congreso ha publicado un largo mensaje en redes sociales tras escuchar un telediario de TVE que no le ha gustado. Con un texto ha tratado de impulsar la hoja de ruta de Podemos en contra de las grandes empresas.

«Lo que no dice la televisión pública es lo que todo el mundo sabe: Que, detrás del calentamiento global, lo que hay es un sistema capitalista desbocado, cortoplacista y muy agresivo con las personas y el planeta. Si no partimos de ahí, nunca vamos a resolver el problema», ha proclamado Pablo Echenique. «Hay políticos que están dispuestos a enfrentarse al capitalismo desbocado y hay otros que no. Los segundos ni pueden ni quieren luchar contra el cambio climático. Y esto es evidente», ha agregado el diputado.

«Escucho el telediario de Televisión Española que ‘los científicos’ piden a ‘los políticos’ compromisos concretos para reducir las emisiones de CO2 y éstos se resisten. Como científico temporalmente dedicado a la política, me gustaría dejar claras una serie de cosas», ha empezado diciendo.

En este punto Echenique ha cargado contra los periodistas de TVE. «La televisión pública no debería propagar relatos infantiles sobre un tema tan importante. Primero, porque no está bien intoxicar a la población y, segundo, porque no se puede luchar eficazmente contra el cambio climático sin partir de un análisis riguroso y adulto», ha lanzado.

El diputado ha lamentado, a renglón seguido, que «generalizar diciendo ‘los científicos’, en este caso, es válido. Ya que hay prácticamente unanimidad en la comunidad científica respecto de que el cambio climático tiene origen antropogénico y que, si no hacemos nada, vamos derecho a la catástrofe civilizatoria». Por el contrario, Echenique sostiene que el problema es cuando «generalizan diciendo ‘los políticos’. Porque es evidente que, ahí, en la política, no hay unanimidad respecto del cambio climático». «¡Si hay hasta partidos que son negacionistas!», ha reprochado.

6) Y aquí es donde volvemos a "los políticos". La generalización es una idiotez porque hay políticos que están dispuestos a enfrentarse al capitalismo desbocado y hay otros que no. Los segundos ni pueden ni quieren luchar contra el cambio climático. Y esto es evidente. 👇🏼 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 1, 2021

«Tienen tantas ganas de repetir el mantra falso de derechas de que ‘todos son iguales’ que no les importa propagar un análisis ridículamente erróneo sobre el principal problema que afronta la humanidad. ¡Menudo servicio público!», ha afeado.

En este punto, carga contra el capitalismo. «Detrás del calentamiento global, lo que hay es un sistema capitalista desbocado, cortoplacista y muy agresivo con las personas y el planeta. Si no partimos de ahí, nunca vamos a resolver el problema», ha opinado.

«Si queremos afrontar la amenaza más grave para la humanidad con expectativas de éxito, deberíamos empezar por no meter en el mismo saco a los que están dispuestos a arrebatar privilegios a los grandes poderes económicos contaminantes y a aquellos que nunca lo van a hacer. Y dejar de propagar análisis infantiles y falsos sobre los orígenes del problema del cambio climático en la televisión pagada con los impuestos de todos tampoco estaría mal», ha rematado Pablo Echenique.

Tras la publicación de los mensajes se ha desatado una oleada de críticas. «Vete a China, de los países más contaminantes», «Vuelve al mundo científico, seguro que allí odias menos», «Por favor no insultes a los científicos comparándote con ellos» o, entre otros, «No sabéis gestionar la subida de la luz y vais a gestionar el clima planetario» son algunas de las reacciones generadas.