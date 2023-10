«El único partido con el que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu», «no, yo con el partido de Bildu no me voy a reunir», «con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces o 20 durante la entrevista», o «con Bildu no vamos a pactar». Estas han sido las declaraciones de Pedro Sánchez a lo largo de estos años que ahora cambia intentando demonizar a Vox.

Unas palabras que se recogen en este vídeo, el cual vuelve a retratar a Pedro Sánchez, mostrando un ejemplo más de cómo cambia de opinión, según le convenga para mantenerse en Moncloa: intenta ahora demonizar a Vox para justificarse mientras ahora sí que quiere a los proetarras. Así, el presidente del Gobierno en funciones pasa del «no me sentaré con Bildu» a hacerlo con todos menos con Vox.

«Me voy a reunir con las diversas fuerzas parlamentarias, excepto con la ultraderecha de Vox, como es lógico», ha indicado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras anunciar que ha aceptado ser candidato a la investidura y comenzará este miércoles las consultas con los demás grupos parlamentarios en búsqueda de su apoyo. Hay un cambio necesario para que salga adelante la sesión que le haga mantenerse en Moncloa: Sánchez tendrá reunirse con un representante de los proetarras de Bildu, como se ha indicado con anterioridad, mientras demoniza a Vox porque sabe que nunca obtendrá su apoyo.

Durante la rueda de prensa, Pedro Sánchez ha señalado que sus reuniones serán en el Congreso de los Diputados con los portavoces parlamentarios. El golpe de timón ahora se produce porque en 2019 no se llegó a sentar con Bildu porque sólo necesitó su abstención. Ahora los siete diputados de los proetarras de Bildu enseñan su músculo, ya que su apoyo expreso es indispensable para superar la votación, ya blanqueados además en el lenguaje que utiliza Sánchez de forma habitual para justificar sus movimientos para mantenerse a toda costa en Moncloa.

Para las negociaciones su interlocutora tendría que ser la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Mientras, interrogado sobre si estaría dispuesto a recibir el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, líder de Junts, que ha impuesto la amnistía a cambio del apoyo de su grupo, el presidente del Gobierno ha evitado responder.