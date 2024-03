El otro bar Garibaldi se harta de las críticas: «No es el bar de Pablo Iglesias, no forcéis la puerta»

Sigue la maldición del local Garibaldi Lounge Club, ubicado en Clara del Rey, al que ha copiado el nombre Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, para su bar en Lavapiés, recién inaugurado, el cual además ha tenido que cerrar al poco tiempo de abrir por un problema en la instalación del agua del bar. El espacio de Clara del Rey se ha enfrentado en el pasado a robos, denuncias y mala gestión. Ahora, después de hacer una gran inversión con una gran reforma, sufre un nuevo boicot por confundirle con el local de Lavapiés de Pablo Iglesias. A tanto han llegado las críticas y el boicot, con un intento de robo incluido pocos días antes de que abriera el de Pablo Iglesias, que la dueña se ha visto obligado a poner un aviso en el cierre de la fachada: «No es el bar de Pablo Iglesias, no forcéis la puerta».

En la última etapa en la que se inauguró el espacio de Clara del Rey, se encontró un problema habitual de este tipo de negocios al declararle la guerra los vecinos por los ruidos. Los residentes de la zona interpusieron varias denuncias hasta que se clausuró el establecimiento. Entonces, se cerró en octubre de 2023.

Ahora la dueña buscaba un nuevo regente para llevar el local. En cambio, con la apertura del bar de Pablo Iglesias, la Taberna Garibaldi, se ha vuelto a cruzar la mala suerte en el espacio de Clara del Rey, Garibaldi Lounge Club, al compartir nombre con el espacio del líder comunista, al copiarle en nombre en homenaje al carismático líder republicano revolucionario italiano, que terminó uniéndose al rey Víctor Manuel II de Saboya.

En cambio, el espacio de Clara del Rey también ha recibido muestras de apoyo en los últimos días con buenas reseñas después de conocerse los intentos de boicot.

Fiasco del local de Pablo Iglesias

Fue el día 19 de marzo cuando abrió sus puertas la Taberna Garibaldi en Lavapiés, fundado por el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como se ha indicado con anterioridad, con el poeta Sebastián Fiorilli y el cantautor Carlos Ávila como socios.

Cerrada por «avería en la tubería de agua» la taberna de Pablo Iglesias. pic.twitter.com/rR7yAAJb94 — Javier Corbacho (@JCorbachoUC) March 24, 2024

El local, una oda a través del menú a dictadores y revolucionarios sanguinarios de izquierda, ha tenido que cerrar en pocos días, debido a un problema con la instalación del agua. «Cerrado por avería en tubería de agua», puede leerse en el cartel de la foto de sus redes sociales.