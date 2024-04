Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, gasta 62.085 euros de dinero público en vigilar a los periodistas a través de los medios de comunicación para distinguir así a quiénes le critican, tal y como aparece reflejado en dos contratos que ha firmado el Ministerio y a los que ha tenido acceso OKDIARIO. El dirigente socialista ha admitido este lunes que ha encargado a su equipo rastrear «todas las columnas de opinión» en las que le critican con «todo tipo de insultos físicos». «Qué le voy a hacer, a Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo», ha comentado el ex alcalde de Valladolid.

El Ministerio de Transportes adjudicó el pasado 5 de febrero, con un plazo de ejecución de 12 meses, un contrato a través de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera y con la empresa Hallon Intelligence S.L. por valor de 17.859,60 euros, impuestos incluidos. El gasto salió de las arcas públicas y tiene como fin monitorizar cualquier información en medios de comunicación sobre la cartera que dirige Óscar Puente.

En concreto, el objeto de este expediente es la «contratación del servicio de seguimiento en tiempo real de las noticias audiovisuales que afectan al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y su remisión al Gabinete de Comunicación mediante alertas inmediatas».

Además, el Ministerio de Transportes -con Raquel Sánchez al frente- prorrogó en mayo de 2023 otro contrato (hasta mayo de 2025) para un servicio similar con un coste de 31.218 euros para 2024 y 13.007,50 euros para los cinco primeros meses de 2025. De este modo, la suma durante la etapa de Óscar Puente asciende aquí a 44.225,5 euros, que junto a los 17.859,60 euros del otro contrato, elevan el importe total para este cometido a 62.085,1 euros.

Esta contratación, firmada con la empresa Reputational Intelligence Spain S.L. a través de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento, tiene como objeto el «seguimiento externo informativo de noticias en medios de comunicación y sistema de archivo para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana».

En el pliego de prescripciones técnicas, es decir, el documento en el que se detallan los servicios que va a prestar la empresa contratada, se explica que recogerán «todas las informaciones relacionadas con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los organismos autónomos, agencias, entes públicos, entidades empresariales y sociedades estatales dependientes». Pero también se podría ampliar a «otros asuntos específicos que pueden variar en función del interés del Ministerio de Transportes».

A través de esos servicios, el Ministerio de Transportes sigue de muy cerca a los periodistas y sus publicaciones, lo que le permite distinguir quiénes cuestionan a Puente desde que entró a formar parte del Ejecutivo. El ex alcalde de Valladolid tomó posesión de su cartera el 21 noviembre de 2023, pero su exposición mediática explotó a nivel nacional en septiembre del año pasado, como él mismo ha admitido este lunes. Entonces recibió el encargo de Sánchez para que respondiera al discurso de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«A Sánchez por guapo, a mí por feo»

«El 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta, con todo tipo de insultos, físicos la mayoría», ha expresado Óscar Puente este lunes en una entrevista en Onda Cero. «Qué le voy a hacer, a Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo», ha añadido el ministro de Transportes.

El diputado socialista sostiene que el Gobierno del que forma parte sufre «todo tipo de descalificaciones, todo tipo de insultos». Unos ataques ante los que, según Puente, se ha respondido hasta ahora «en silencio», para no molestar a «los dueños de este país, los que en el año 78 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos cada vez que hubiera elecciones», ha señalado.

«Cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática», ha criticado el ministro de Transportes dirigiendo su acusación a la oposición encabezada por el Partido Popular.

El ex alcalde de Valladolid ha subrayado que a Sánchez «se le criticó antes de llegar» y ha lamentado que se tachase de «ilegítima la moción de censura» a pesar de que ese instrumento parlamentario «está en la Constitución». «Se le ha tildado de traidor, de felón», ha lamentado el ministro sobre su jefe de filas.

Utilidad para Óscar Puente

Sobre el hecho de destinar dinero de todos los contribuyentes para un fin que no tiene utilidad pública, el titular de Transportes ha esgrimido que «claro que la tiene». «Desde luego lo tiene para mí», ha apostillado.

El diputado socialista ha manifestado que su intención es sólo fiscalizar los insultos: «He dicho que las críticas no, sólo los insultos». Unos supuestos agravios que, según ha insistido, en «la mayor parte son físicos» y que lleva sufriéndolos «cuatro meses». «En el caso del presidente del Gobierno, lleva seis años soportando todo tipo de insultos», ha abundado el ex regidor vallisoletano, que también se ha quejado de que se refieran a Sánchez como «Falconetti».

Además, Óscar Puente ha insistido en que, a su juicio, se han visto ataques contra el PP «a este nivel». De esta manera, ha declarado que «la constancia» con la que se habría producido esos improperios contra el Gobierno suponen una «utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación».