Órdago de Belarra a Díaz: le exige un acuerdo de primarias «esta misma tarde» para ir al acto de Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado que el partido no acudirá este domingo a la presentación de Sumar, el proyecto que impulsa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, si no se cierra antes un acuerdo para celebrar primarias abiertas.

«Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Basta con que esta misma tarde, Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas para elegir el mejor equipo posible para la próxima legislatura», ha señalado en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal. «Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a recorrer España», ha insistido.

Belarra ha opinado que «la unidad tenía que haber sido posible para las elecciones autonómicas y municipales» del próximo 28 de mayo, y ha defendido el papel central de su partido en el espacio político a la izquierda del PSOE. «No sólo necesitamos ampliar el espacio y compartir un programa. Necesitamos un Podemos fuerte», ha advertido.

La también ministra de Derechos Sociales ha considerado que es «legítimo que haya algunas personas, incluso dentro del espacio político, que crean que Podemos tiene que jugar un rol secundario dentro del espacio de cambio», aunque ha rechazado esta idea. Cada vez hay más dirigentes de Podemos que secundan la apuesta de Díaz y abogan por acompañarla con o sin acuerdo previo. El equipo de Belarra ha advertido ya de la apertura de expedientes a aquellos candidatos podemitas que han confirmado su participación en el acto de este domingo.

Hoy por hoy, parece difícil que Yolanda Díaz acepte el ultimátum de Belarra. En los últimos días, Podemos ha presionado a la ministra de Trabajo para que acepte todas sus condiciones, amenazando con no acudir a la presentación de su proyecto. Como ha publicado OKDIARIO, Díaz ha insistido en un encuentro antes del domingo para posibilitar la presencia en este acto de los principales líderes de Podemos, especialmente las ministras Belarra e Irene Montero. Cualquier otro escenario que no contemple su presencia en el acto, explican distintas fuentes, puede adelantar la ruptura del espacio de Unidas Podemos, algo que, tanto Díaz como Pedro Sánchez, pretenden evitar.

Este mismo jueves, a su llegada al Congreso de los Diputados, la ministra de Trabajo trasladaba a sus compañeras de gabinete que «en los momentos claves de la historia hay que estar». Díaz no contará con ellas en su proyecto político si no la respaldan este domingo. Por su parte, Belarra ha dejado en manos de su secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, la negociación con Sumar y la implementación de la estrategia que ha diseñado el ex vicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, que sigue moviendo los hilos en la sombra. En concreto, la número tres de Podemos habla con el jefe de gabinete de Yolanda Díaz, Josep Vendrell. Díaz había intentado estos días un encuentro directo con Belarra.

Ante la cúpula de su partido, Belarra también ha enfatizado que no se puede volver a cometer los «errores» de las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, donde los acuerdos de «despacho» para la coalición Por Andalucía, donde los morados tuvieron tensiones con IU y Más País, «enterró la unidad de la izquierda», dado que se dio la espalda a las primarias que sólo hizo Podemos de forma interna.