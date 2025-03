Fernando Grande-Marlaska no tiene dinero para la Policía Nacional y la Guardia Civil pero sí para sufragar el significativo aumento de sueldo para la Ertzaintza. Mientras el titular del Ministerio del Interior se niega a cumplir el acuerdo de equiparación firmado en 2018 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cada ertzaina verá aumentar su sueldo en 4.200 euros anuales además de un largo listado de mejoras.

Con el dinero del Ministerio del Interior, el Gobierno Vasco acaba de firmar un acuerdo con los sindicatos de la Ertzaintza que el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E) califica de «histórico» y un gran avance en materia de derechos laborales, salariales y de conciliación familiar, beneficiando a todo el personal de la Ertzaintza. Justo lo que Marlaska le niega desde años a Policía Nacional y Guardia Civil.

El acuerdo vigente hasta el año 2028 no sólo contempla un incremento salarial mínimo de 4.200 euros brutos anuales por agente, también consolida todos los complementos del sueldo base. Además, incrementa en un 73% los pagos por festivos trabajados y un 91% si la jornada labora es en sábado. El desplante de Marlaska a la Policía Nacional y a la Guardia Civil también alcanza cotas históricas. Policías y guardias verán como sus homólogos de la Ertzaintza disfrutarán de 50 horas anuales para acompañar a familiares dependientes hasta segundo grado en visitas médicas y tratamientos. Los ertzainas también tendrán 4 nuevos días de permiso al año por fuerza mayor para familiares de primer grado. También podrán reducir la jornada laboral para facilitar la conciliación familiar.

Más extras con dinero de Marlaska

Los miembros de la Ertzaintza también podrán cobrar 20 euros por cada hora que reciban de formación y esos estudios contarán para el desarrollo de la carrera profesional equiparando las condiciones con las de la Función Pública. Las dietas de Navidad aumentan un 257% alcanzando los 150 euros y los pluses de vestuario, manutención y atención deportiva, aumentarán un 20%. Las gratificaciones extraordinarias aumentan un 25%, y se establece un pago de 80€ por participación en entrenamientos y eventos deportivos.

Mientras el departamento de Grande-Marlaska le niega a la Policía y a la Guardia Civil la implantación de los turnos flexibles que vienen reclamando desde hace años, el dinero de Interior servirá para que la Ertzaintza sí disfrute de esos horarios más adecuados a la tarea policial y además cobrarán complementos de hasta 274 euros mensuales por adecuarse a esos horarios.

En el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E) consideran que el nuevo acuerdo regulador «no solo mejora las condiciones laborales y salariales de los y las profesionales de la Ertzaintza, sino que también refuerza su compromiso con la sociedad vasca».

Policías indignados con Marlaska

El acuerdo se ha firmado el mismo día que la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial de Policías y Guardias Civiles se manifestaba frente al Congreso de los Diputados para denunciar «el atropello a la Constitución y a la seguridad pública del Estado, perpetrado por el Gobierno y sus socios independentistas de Junts».

La indignación es máxima entre los policías y los guardias tras conocer el acuerdo con el que Marlaska financia sin pestañear todas las mejoras que necesita la Ertzaintza mientras a ellos les deja en la estacada.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no ahorran calificativos contra el Ministro del Interior: «Mientras la Ertzaintza consigue un acuerdo histórico con subidas salariales de 4.200€ anuales, pluses disparados y mejores condiciones, en la Policía Nacional seguimos olvidados. Nos niegan la equiparación, la categoría de profesión de riesgo y una jubilación digna. Cada vez más diferencia, cada vez más abandono. En el SUP exigimos igualdad ya! Vamos a movilizarnos y no cesaremos hasta que cese esta discriminación!».

La Unión Federal de Policía (UFP) es igual de crítica con el ministro: «Ha roto la poca confianza que los policías tenían en el Ministerio del Interior. La brecha salarial sigue aumentando mientras el Ministerio del Interior niega lo que les pertenece a los policías nacionales y guardia civiles: la equiparación salarial, una jubilación digna y la consideración de profesión de riesgo».

A día de hoy, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han sido declaradas profesión de riesgo, una condición con la que sí cuentan policías locales, ertzainas y mossos d’esquadra. Esto significa que no se pueden jubilar a los 60 años con pensiones más cuantiosas, como sí lo pueden hacer sus homólogos autonómicos. En febrero de 2024, el PSOE votó en contra de que este debate llegara a la Eurocámara.