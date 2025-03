La nº 2 de García Ortiz descarta reabrir la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Ángeles Sánchez Conde, número dos del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha descartado reabrir el caso por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en contra del apoyo de 13 de los 16 fiscales que forman la sección penal del Tribunal Supremo. La teniente fiscal se ha opuesto, pidiendo que se inadmitan los recursos presentados por el Partido Popular y por las acusaciones populares ejercidas por la asociación Dignidad y Justicia y por la Fundación Villacisneros.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo considera que los hechos están ya prescritos en el caso del asesinato del concejal del PP en 1997, a manos de la banda terrorista ETA, y ha solicitado al Alto Tribunal que no reabra la causa. La Audiencia Nacional había archivado la causa para los ex jefes de ETA implicados, Soledad Iparraguirre, alias Anboto, Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, y Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza.

El criterio de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde es opuesto al de la junta de fiscales de la sección penal del Supremo, en la que el pasado 11 de febrero se apoyaron por mayoría, con el voto favorable de 13 de los 16 miembros, los recursos de casación presentados por las acusaciones del caso Miguel Ángel Blanco para reabrirlo, en contra de la decisión de la Audiencia Nacional, que acordó archivarlo por prescripción.

En contrabalanza a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la mayoría de fiscales de la junta sí entendió que había actos interruptivos en la prescripción del caso Miguel Ángel Blanco, incluyendo de dos reaperturas en la causa en los últimos años que mantenían vivo el procedimiento y la emisión de una comisión rogatoria. Ambas situaciones impedirían decretar el archivo del caso como decidió la Audiencia Nacional.

Según la información del diario El Mundo, en un auto de febrero de 2023 la misma Sala de la Audiencia Nacional, que después decretó el sobreseimiento libre, señaló que «la decisión acerca de la prescripción de los hechos no sólo no es clara y diáfana en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino todo lo contrario». «Dada la trascendencia de la cuestión suscitada, este tribunal, entiende que no puede ser sustraída la misma al órgano enjuiciador en cualesquiera de las decisiones que al respecto pudiera adoptar, incluso a instancias superiores», se puede leer en el auto.

13 fiscales apoyaron reabrir el caso

13 de los 16 fiscales que forman la sección penal del Tribunal Supremo defendieron en la junta de fiscales del pasado 11 de febrero que se reabriera el caso Miguel Ángel Blanco, sobre el asesinato del que fuera concejal del PP de Ermua en 1997. La junta de fiscales se reunió para decidir si la Fiscalía apoya los recursos de las acusaciones del caso, en pos de reabrirlo, tras la decisión de la Audiencia Nacional de archivarlo por prescripción. En su mayoría, se aboga por sumarse a los recursos, aunque la decisión quedaba en manos de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal, que ha descartado la reapertura.

Los dos jefes de la sección penal del Tribunal Supremo, Fernando Prieto, quien no abogaba por reabrir el caso Miguel Ángel Blanco, y Fidel Cadena, de acuerdo con la mayoría, contaban con criterios dispares en la votación, por lo que la resolución quedó a cargo de la teniente fiscal del Supremo y número dos de Álvaro García Ortiz.