13 de los 16 fiscales del Supremo abogan por reabrir el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco

13 de los 16 fiscales que forman la sección penal del Tribunal Supremo defienden que se reabra el caso Miguel Ángel Blanco, sobre el asesinato del que fuera concejal del PP de Ermua en 1997. La junta de fiscales se ha reunido este martes para decidir si la Fiscalía apoya los recursos de las acusaciones del caso, en pos de reabrirlo, tras la decisión de la Audiencia Nacional de archivarlo por prescripción. En su mayoría, se aboga por sumarse a los recursos, aunque la decisión queda en manos de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal.

Un total de 13 fiscales se han posicionado a favor de la reapertura del caso, vía recursos, con sólo tres votos en contra de cuantos forman la Junta del Alto Tribunal. Dentro de la mayoría se defiende que los hechos no han prescrito, pero también se ha argumentado que la Audiencia Nacional no tiene competencias para tomar esta decisión, lo que la convierte en nula de pleno derecho.

Los dos jefes de la sección penal del Tribunal Supremo, Fernando Prieto, quien no abogaba por reabrir el caso Miguel Ángel Blanco, y Fidel Cadena, de acuerdo con la mayoría, contaban con criterios dispares en la votación, por lo que la resolución correrá a cargo de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del TS.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó archivar la causa abierta en su contra por el juez Manuel García Castellón, al considerar que los hechos estaban prescritos al transcurrir más de 20 años, plazo límite por ley para la investigación de los delitos, entre el suceso y la interposición de las querellas. Los dos autos eran referentes, en el caso del primero, a Anboto, como se conocía a María Soledad Iparraguirre, y a Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, e Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería, en el segundo.

Las defensas alegaron desde el inicio de las pesquisas que las pretensiones, aún con los hechos prescritos, habían sido rechazadas sucesivamente a la espera del momento procesal oportuno. Dicho instante llegó cuando, en el mes de agosto, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 procesó a los tres ex jefes de ETA mencionados y a José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, por secuestro y asesinato.

En respuesta a esta decisión, las defensas, con respaldo de la Fiscalía, recurrieron el procesamiento y obtuvieron la razón de la Sala de lo Penal a excepción del caso de José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, que ya había sido procesado por el juez Eloy Velasco cuando aún no habían pasado los 20 años necesarios para la prescripción.

La decisión, en manos de la Fiscalía

El PP y la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia recurrieron ante el TS la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la causa para estos tres ex jefes de ETA por su papel en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fuera concejal del Partido Popular de la localidad de Ermua, en julio de 1997.

La Fiscalía debe decidir ahora si se adhiere o no a estos recursos, cuestión que finalmente ha quedado en manos de Sánchez Conde. En sede de la Audiencia Nacional, este asunto ya generó debate en el seno de la Fiscalía. Entonces, el fiscal Vicente González Mota defendió que los hechos no estaban prescritos pero la mayoría de sus compañeros no lo compartía, por lo que renunció al caso. Finalmente, la Fiscalía secundó los recursos de apelación en la AN.